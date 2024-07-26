Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Aşk hayatınızda kalbinizi açtığınız bir gündesiniz.
Olasılıklara bir süredir kalbinizi kapatmış sadece mantık ile ilerliyordunuz.
BOĞA
Beklentilerinizin arttığı bir gündesiniz.
Hem başkaları ile paylaşım yapacağınız hem de onlardan alacağınız bir gündesiniz.
İKİZLER
Kendinizi iyi hissedeceğiniz ve enerjinizin yükseleceği bir gündesiniz ancak iş yükünüz eskiye oranla çok artabilir.
YENGEÇ
Her şeye yetişmek zorunda hissedebilirsiniz.
Sağlık konusunda kendinizi önemsemeniz ve dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
ASLAN
Son zamanlarda etrafınızı besliyor, onlara iyi geliyorsunuz.
Onlardan da alıyor ve böylelikle alış-veriş dengesini tutturabiliyorsunuz.
BAŞAK
Teslim olmak ve kendinizi ihtimallere açmak yeni fırsatlar getirecektir.
Duygusal açıdan iyileşmeniz diğer konularda da cesaret ve yapabilirliğinizi arttıracaktır.
TERAZİ
Aşk hayatınızda özellikle bekar olan Yay'lar yeni kişilerin dikkatini çektiklerini görebilir ve bu sebepten ötürü kendilerini mutlu hissedebilirler.
AKREP
Bugünlerde her şeye yetişme hali gün sonunda yorgun olmanıza neden olabilir ancak bir şeyler istediğiniz gibi geliştiği için koşturacaksınız.
YAY
Duygusal konularda isteklerinizi bilin, bunları belli edin ancak zorla kabullendirmeye çalışmayın. İnsanlar sizinle çalışmak isteyecek.
OĞLAK
Yapacaklarınız bereketiniz için de olumlu olacak.
Yeni ilişkiler ve arkadaşlıklar denemek ve yenilik içerisinde bulunmak size iyi gelecek.
KOVA
Bu aralar duygusal konularda partnerinize söz geçirmek istediğiniz ve farkında olmadan aşkı savaşa çevirdiğiniz bir gün olabilir.
BALIK
Maddi konularda iyileşme söz konusu.
İş konusunda herkesin dikkatini çekeceğiniz ve sevileceğiniz bir gündesiniz.