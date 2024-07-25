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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 25 Temmuz 2024

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25 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
İstekleriniz ve yapmanız gerekenler çelişebilir. Olumlu kullanılan kalp çakrası, sezgiler gibi hislerinizi aktive etmeye de ihtiyacınız var.

BOĞA
Daha mantıkçı bir tutum sergilemek sizde dengeyi bulmanızda verimli olacak. İş ortamınızda iyi niyetinizi kullanmaya çalışan kişiler olabilir.

İKİZLER
Stresiniz ve iş ortamınızdaki olayların istemediğiniz şekilde gelişmesi durumu söz konusu olacak.
Bu süreçte olumsuz sözler kullanmamaya çalışın.

YENGEÇ
Sabit burcunuz bugün harekete zorlanabilir. İstemediğiniz konularda harekete zorlanmanız etrafınıza karşı hırçın olmanıza neden olabilir.

ASLAN
İşinizi yaparken olumlu davranmalı ama gerekeni yapmaktan da çekinmemelisiniz.
Daha duygusal bir süreç geçirmektense daha yaratıcılık odaklı bir gün geçirmelisiniz.

BAŞAK
Bugünlerde çelişkiler hayatınızda var olabilir. Her konuda çok fazla net ve mantıkçı olmaya çalışmak yerine sezgilerinize de yönelmelisiniz.

TERAZİ
Bugün aklınıza hızlı fikirler gelebilir ve hızlıca onları hayatınıza geçirmek isteyebilirsiniz.
Ayrıca işlerinizi yetiştirmekte problem çekebilirsiniz.

AKREP
İlişkinizde bir şeylerin beklemediğinizden hızlı geliştiğini görerek şaşırabilirsiniz.
Bir şeylerin kontrolünüzden çıkması sizi rahatsız edebilir.

YAY
Kelimelerinizi dikkatli seçmenizde fayda olan bir gündesiniz.
İş yerinizde kontrol ediliyormuş hissinin gelmesi ile beraber sözlerinize dikkat edemeyebilirsiniz.

OĞLAK
Stres odaklı diş hassasiyeti, eklem ağrısı yaşayabilirsiniz bu durum başkaları için sürekli bir şeyler yapıp kendinizi ikinci plana atmanızda yatıyor.

KOVA
Kurallara bağlı çalışma ortamı sizler için sağlıklı olacaktır.
Takım çalışmalarını yönlendirmek ve motivasyon konuşması yapmak için de uygun bir gündesiniz.

BALIK
Duygusal açıdan çok istekli olmayacağınız tamamen yaratıcılığınıza odaklanacağınız bir gün olabilir.
Akşam saatlerine doğru planda olmayan görüşmeleriniz çıkabilir.

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