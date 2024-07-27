Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Son zamanlarda mesleki konularda gelişiminizin yeterince iyi bir ivmede olduğunu görüp dinlenme kararı alabilirsiniz.

BOĞA

Kusursuz ya da pürüzsüz görünen bazı işlerinizde beklenmedik pürüzler çıkabilir ve bu konuda dikkatli olmanız gerekebilir.

İKİZLER

Aşk hayatınızla ilgili planlarınızda bir süredir giden aksilikler vardı ancak o aksilikler tümden ortadan kalkmasa da ciddi anlamda azalmış olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde ilişkinizdeki problemlerin geri plana atılmasına böylelikle de aşk ve güzel konuların ön plana çıkmasına sebep olabilir.

ASLAN

Evren sizden bugünlerde daha çok anlayış ve olanı kabul bekleyebilir ancak yine de çok fazla kendinizi salmadan dengede kalmalısınız.

BAŞAK

Hızlı veya ani kararlar almak gününüzün genel konusu olsa da aldığınız çoğu karar sizin için olumlu ve sezgilerinizin onayladığı kararlar olacak.

TERAZİ

İyi bir planlama ile mesleki konularda önünüzü açabileceksiniz.

Hoşunuza gitmeyen durumları değiştirmek ve dönüştürmek için uygun bir gün.

AKREP

Partnerinize daha çok anlayış göstermeniz ve ondan daha çok şey öğrenmeye çalışmanız ilişkinizi daha eğlenceli ve mutlu kılabilir.

YAY

Partnerinize karşı tutkulu olacak ve onu mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız. Çözülemeyen konuları bir kenara bırakabilirsiniz.

OĞLAK

İş hayatınızda planlama yapabilmek için uygun bir gündesiniz.

Aşk hayatınızda asalet kazandığınız bir dönemdesiniz.

KOVA

Pozitif yönde gelen değişim enerjinizi yükselterek daha olumlu düşünmenize vesile olacak. Aşk ilişkilerinize yönelmeyi tercih edebilirsiniz.

BALIK

Bu aralar istekleriniz için çabalamalı fakat en nihayetinde evrene bırakmalısınız. Aşk ilişkileri odaklı bir gün geçirebilirsiniz.