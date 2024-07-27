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Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 27 Temmuz günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 27 Temmuz 2024

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27 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Son zamanlarda mesleki konularda gelişiminizin yeterince iyi bir ivmede olduğunu görüp dinlenme kararı alabilirsiniz.

BOĞA
Kusursuz ya da pürüzsüz görünen bazı işlerinizde beklenmedik pürüzler çıkabilir ve bu konuda dikkatli olmanız gerekebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili planlarınızda bir süredir giden aksilikler vardı ancak o aksilikler tümden ortadan kalkmasa da ciddi anlamda azalmış olabilir.

YENGEÇ
Bugünlerde ilişkinizdeki problemlerin geri plana atılmasına böylelikle de aşk ve güzel konuların ön plana çıkmasına sebep olabilir.

ASLAN
Evren sizden bugünlerde daha çok anlayış ve olanı kabul bekleyebilir ancak yine de çok fazla kendinizi salmadan dengede kalmalısınız.

BAŞAK
Hızlı veya ani kararlar almak gününüzün genel konusu olsa da aldığınız çoğu karar sizin için olumlu ve sezgilerinizin onayladığı kararlar olacak.

TERAZİ
İyi bir planlama ile mesleki konularda önünüzü açabileceksiniz.
Hoşunuza gitmeyen durumları değiştirmek ve dönüştürmek için uygun bir gün.

AKREP
Partnerinize daha çok anlayış göstermeniz ve ondan daha çok şey öğrenmeye çalışmanız ilişkinizi daha eğlenceli ve mutlu kılabilir.

YAY
Partnerinize karşı tutkulu olacak ve onu mutlu etmek için elinizden geleni yapacaksınız. Çözülemeyen konuları bir kenara bırakabilirsiniz.

OĞLAK
İş hayatınızda planlama yapabilmek için uygun bir gündesiniz.
Aşk hayatınızda asalet kazandığınız bir dönemdesiniz.

KOVA
Pozitif yönde gelen değişim enerjinizi yükselterek daha olumlu düşünmenize vesile olacak. Aşk ilişkilerinize yönelmeyi tercih edebilirsiniz.

BALIK
Bu aralar istekleriniz için çabalamalı fakat en nihayetinde evrene bırakmalısınız. Aşk ilişkileri odaklı bir gün geçirebilirsiniz.

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