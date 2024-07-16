Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayattan ilham ve keyif alabileceğiniz bir gündesiniz.

Özellikle iş ve aile yaşantınızda krizleri nasıl fırsata çevirebileceğinizi bilecek ve başarılı olacaksınız.

BOĞA

Aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı sert bir tutum sergilememeye, duygu ve düşünce çeşitliliğini kabul etmeye yönelmelisiniz.

İKİZLER

Parasal konular, finansal meseleler, yeni kaynak araştırmaları yapmak ve yeni işlerde uzmanlaşmak gibi ilgi alanlarına yönelebilir.

YENGEÇ

Bilginin gücü ile hareket edeceğiniz ancak bir o kadar da katı ve yeniliği hayatına alamayan bir hale bürünebileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN

Öz eleştiri yapabileceğiniz bir gündesiniz.

Aşk konusunda partnerinize karşı daha anlayışlı olursanız ilişkinize renk ve neşe gelecektir.

BAŞAK

Son zamanlarda etrafınızdaki kişiler sizin mantığınızdan ya da yaratıcılığınızdan çok fazla söz edebilir.

Konuşulacaksınız.

TERAZİ

Daha sakin ve otokontrollü bir tutum sergileyerek mantığı ön plana çıkartmanız bütün ilişkilerinize şifa ve olumluluk getirecektir.

AKREP

Size uzak gelen hedeflerin büyüsüne kapılabilirsiniz.

Eğer hemen motivasyonunuz düşmezse başarılı olabilirsiniz.

Sözlere aldanmayın.

YAY

Öğrenme isteğinin hayatınızın her alanına hakim olacağı bugünlerde yanlış bilgiye yönelmeniz sizi insanların özel hayatlarını kurcalamaya itebilir.

OĞLAK

Herhangi bir konuda daha iyiye gitmek, bir konuda uzmanlaşmak için uygun bir günde olacaksınız. Mesleki konularda azminiz başarılı olacaksınız.

KOVA

Başkalarının bakış açılarına da saygılı olmalısınız.

Kolaylıkla sinirlenebilir ve kontrol edilebilir bir konuma gelebilirsiniz

BALIK

Mümkün olduğunca açık fikirli olun, başkalarını da dinlemeye çalışın ve bildiğinizi salt doğru gibi kabul etmemekte ısrar edin.