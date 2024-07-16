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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 16 Temmuz 2024

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16 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Hayattan ilham ve keyif alabileceğiniz bir gündesiniz.
Özellikle iş ve aile yaşantınızda krizleri nasıl fırsata çevirebileceğinizi bilecek ve başarılı olacaksınız.

BOĞA
Aynı fikirde olmadığınız kişilere karşı sert bir tutum sergilememeye, duygu ve düşünce çeşitliliğini kabul etmeye yönelmelisiniz.

İKİZLER
Parasal konular, finansal meseleler, yeni kaynak araştırmaları yapmak ve yeni işlerde uzmanlaşmak gibi ilgi alanlarına yönelebilir.

YENGEÇ
Bilginin gücü ile hareket edeceğiniz ancak bir o kadar da katı ve yeniliği hayatına alamayan bir hale bürünebileceğiniz bir gündesiniz.

ASLAN
Öz eleştiri yapabileceğiniz bir gündesiniz.
Aşk konusunda partnerinize karşı daha anlayışlı olursanız ilişkinize renk ve neşe gelecektir.

BAŞAK
Son zamanlarda etrafınızdaki kişiler sizin mantığınızdan ya da yaratıcılığınızdan çok fazla söz edebilir.
Konuşulacaksınız.

TERAZİ
Daha sakin ve otokontrollü bir tutum sergileyerek mantığı ön plana çıkartmanız bütün ilişkilerinize şifa ve olumluluk getirecektir.

AKREP
Size uzak gelen hedeflerin büyüsüne kapılabilirsiniz.
Eğer hemen motivasyonunuz düşmezse başarılı olabilirsiniz.
Sözlere aldanmayın.

YAY
Öğrenme isteğinin hayatınızın her alanına hakim olacağı bugünlerde yanlış bilgiye yönelmeniz sizi insanların özel hayatlarını kurcalamaya itebilir.

OĞLAK
Herhangi bir konuda daha iyiye gitmek, bir konuda uzmanlaşmak için uygun bir günde olacaksınız. Mesleki konularda azminiz başarılı olacaksınız.

KOVA
Başkalarının bakış açılarına da saygılı olmalısınız.
Kolaylıkla sinirlenebilir ve kontrol edilebilir bir konuma gelebilirsiniz

BALIK
Mümkün olduğunca açık fikirli olun, başkalarını da dinlemeye çalışın ve bildiğinizi salt doğru gibi kabul etmemekte ısrar edin.

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