Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Duygusal konulardaki yükleriniz sağlığınız açısından da sizi zorlayabilir. Pozitif bir süreç karşılıyor gelecekte sizleri.
Yüklerden arınmak önemli.
BOĞA
Kendinizi ve limitlerinizi zorlamaya karar vererek bir üst kademeye, daha başarılı sürece geçiş yapmayı tercih edebilirsiniz.
İKİZLER
Sözlerinizi sarf ederken kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz Birebir iletişimden yana oldukça şanslı ve başarılı geçecek bir gün sizleri bekliyor.
YENGEÇ
Bugünlerde başkaları hakkındaki düşünceleriniz zihninizi meşgul ederken kendinize haksızlık yapabilirsiniz.
ASLAN
Mesleki konularda bilginiz size yeterli gelmeyebilir. Aşk konusunda yalnızlığı tercih ettiğiniz ve kendi kendinize yeterli geldiğiniz bir gün.
BAŞAK
Herkesin sizlerle sırrını paylaşmasını isteyebilir ancak yine de başkalarına o şansı tanımayabilirsiniz.
Başkalarına karşı anlayışlı olmanız sizi daha sakin yapacaktır.
TERAZİ
Başkalarını kolaylıkla affedecek herkesi etrafınızda toplayabileceksiniz.
Güvenilir olduğunuzu partnerinize sonuna kadar hissettirebileceksiniz.
AKREP
İş görüşmelerinde sizinle mülakatı gerçekleştiren kişinin ne istediğini, o mülakattan nasıl geçeceğini sezgileriniz ile fark edebileceğiniz bir gündesiniz.
YAY
İntikam almak gibi zehirleyici düşüncelerden uzak daha bilgece kararlar almanız gereken bir evreden geçmektesiniz.
OĞLAK
Başkalarına karşı çok güvensiz hissedeceğiniz lakin çok güvenilir olacağınız bir gündesiniz. Mümkün olduğunca açık fikirli olun.
KOVA
Son zamanlarda özellikle iş ortamınızdaki stresle birleşince hiç söylemek istemediğiniz şeyler öylece ağzınızdan çıkabilir.
BALIK
Duygusal açıdan güvenin hakim olduğu derin bir ilişki yaşayabilirsiniz Sezgilerinizi dikkate aldığınız sürece dostlarınızla paylaşım yapmanızda bir sakınca yoktur.