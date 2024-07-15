Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konulardaki yükleriniz sağlığınız açısından da sizi zorlayabilir. Pozitif bir süreç karşılıyor gelecekte sizleri.

Yüklerden arınmak önemli.

BOĞA

Kendinizi ve limitlerinizi zorlamaya karar vererek bir üst kademeye, daha başarılı sürece geçiş yapmayı tercih edebilirsiniz.

İKİZLER

Sözlerinizi sarf ederken kırıcı olmamaya özen göstermelisiniz Birebir iletişimden yana oldukça şanslı ve başarılı geçecek bir gün sizleri bekliyor.

YENGEÇ

Bugünlerde başkaları hakkındaki düşünceleriniz zihninizi meşgul ederken kendinize haksızlık yapabilirsiniz.

ASLAN

Mesleki konularda bilginiz size yeterli gelmeyebilir. Aşk konusunda yalnızlığı tercih ettiğiniz ve kendi kendinize yeterli geldiğiniz bir gün.

BAŞAK

Herkesin sizlerle sırrını paylaşmasını isteyebilir ancak yine de başkalarına o şansı tanımayabilirsiniz.

Başkalarına karşı anlayışlı olmanız sizi daha sakin yapacaktır.

TERAZİ

Başkalarını kolaylıkla affedecek herkesi etrafınızda toplayabileceksiniz.

Güvenilir olduğunuzu partnerinize sonuna kadar hissettirebileceksiniz.

AKREP

İş görüşmelerinde sizinle mülakatı gerçekleştiren kişinin ne istediğini, o mülakattan nasıl geçeceğini sezgileriniz ile fark edebileceğiniz bir gündesiniz.

YAY

İntikam almak gibi zehirleyici düşüncelerden uzak daha bilgece kararlar almanız gereken bir evreden geçmektesiniz.

OĞLAK

Başkalarına karşı çok güvensiz hissedeceğiniz lakin çok güvenilir olacağınız bir gündesiniz. Mümkün olduğunca açık fikirli olun.

KOVA

Son zamanlarda özellikle iş ortamınızdaki stresle birleşince hiç söylemek istemediğiniz şeyler öylece ağzınızdan çıkabilir.

BALIK

Duygusal açıdan güvenin hakim olduğu derin bir ilişki yaşayabilirsiniz Sezgilerinizi dikkate aldığınız sürece dostlarınızla paylaşım yapmanızda bir sakınca yoktur.