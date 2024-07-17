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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 17 Temmuz 2024

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17 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda ani kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz.
Sinirle alınacak kararlar sonrasında pişmanlık yaratabilir.

BOĞA
Hisleriniz zorlandığı taktirde beklenen büyük tepki gösterebilirsiniz.
Sakin kalmalı ve yaşadığınız olay ile verdiğiniz tepkiyi dengede tutmalısınız.

İKİZLER
Bu aralar İkili ilişkilerde risk alan ve kendisini kontrol etmekte güçlük çeken yönleriniz ön plana çıkabilir. Biraz destekle altından kalkabilirsiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda mağdur hissettiğiniz ve partneriniz tarafından sıkça yanlış anlaşıldığınız bir güne girerek kendinizi sorgulayabilirsiniz.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi genel anlamda sakin hissedebilirsiniz.
Kendiniz ve aldığınız insiyatiflerin farkında olmak sizi iş yerinde diplomatik yapacaktır.

BAŞAK
Aşk ile alakalı konularda verimli olamayabilirsiniz.
Partnerinizle olan açmazları çözmeyi ilerleyen günlere bırakmanızda fayda var.

TERAZİ
Aşk hayatınızda daha anlayışlı ve sakin hissedeceğiniz bir gündesiniz ancak iş konularında ani parlama haline karşı dikkatli olmanız gerekmekte.

AKREP
Aşk hayatınızda daha nazik bir tutum sergileyebilirsiniz.
İlişki içerisinde başkasından hoşlanmak gibi toksik hislere kapılma ihtimaliniz de olabilir.

YAY
Bugünlerde aşk hayatınızla alakalı diğer konularda güçlü ve olması gerekenin kararını çekinmeden alabileceksiniz.

OĞLAK
Duygusal açıdan kendinizi yalnız hissetseniz de ne kadar güçlü olduğunuzu da fark ettiğiniz bir dönemden geçeceksiniz.

KOVA
Bir yalnızlık ve dinginlik size kendinizi korumayı öğreterek iyi gelebilir. Sonunda kimseye faydası olmayacak ilişkilerden kaçının.

BALIK
Ben nerede hata yapıyorum hissinin çokça yaygın olacağı bugünlerde kendinizi ve hayatınızı tanımak için evrensel bir fırsat almış ve kullanıyor olacaksınız.

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