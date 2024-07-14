Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konularda sezgileriniz yükselecek ve istediğiniz gibi bir aşk yaşayabileceksiniz. Biraz sabırla her sorunu halledeceksiniz.

BOĞA

Duygusal açıdan çok anlaşılır olmayabilirsiniz.

Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz.

İKİZLER

Şu anki kötü ruh halinizden çıkmak cazip gelebilir ancak sağduyunuz, bunun uzun vadede işleri daha da kötüleştirebileceğini size söylemelidir.

YENGEÇ

Belirli kalıplarınız dahilindeki konularda tartışmaktan kaçınmak isteseniz de arkadaş çevrenizde bu konular gündeme gelecek.

ASLAN

Bugünlerde kendinizi daha verimli ve mutlu hissedeceksiniz ayrıca sizler de bugünlerde başkalarının yardımına koşabilirsiniz.

BAŞAK

Sıkıntılı süreci partnerinizle samimi olarak değerlendirin ve kendinizi herhangi bir şeye zorunlu hissetmeyin.

Heyecanlı bir dönemdesiniz.

TERAZİ

Mesleki konularda başarılarınızın arttığı bir dönemdesiniz.

Bu konuda mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.

AKREP

Hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.

Her şeye hissi yaklaşma ihtimalinizin olduğu bugünlerde alıngan olmamaya çalışın.

YAY

Bireyselliği ön plana çıkarmak hakkınız olsa da hiç ilişkiniz yokmuşçasına bir bireysellik ve özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK

Yeni bir deneyime açılmak yerine dingin, ve eski deneyimlerin değerlendirildiği bir gün yaşamak size oldukça iyi gelecektir.

KOVA

Kariyer konularında da rakip ve ihtimaller konularını etraflıca değerlendirmeniz işinizde belli noktaları güvence altına alacaktır.

BALIK

Bu aralar yardımseverlik dengesini iyi ayarlamanız sizin açınızdan enerjinizi daha verimli kullanmanıza vesile olacaktır.