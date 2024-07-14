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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 14 Temmuz 2024

14 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konularda sezgileriniz yükselecek ve istediğiniz gibi bir aşk yaşayabileceksiniz. Biraz sabırla her sorunu halledeceksiniz.

BOĞA
Duygusal açıdan çok anlaşılır olmayabilirsiniz.
Kendinizi gizlemek ve siz bir şeyi açık etmeden partnerinizin anlamasını isteyebilirsiniz.

İKİZLER
Şu anki kötü ruh halinizden çıkmak cazip gelebilir ancak sağduyunuz, bunun uzun vadede işleri daha da kötüleştirebileceğini size söylemelidir.

YENGEÇ
Belirli kalıplarınız dahilindeki konularda tartışmaktan kaçınmak isteseniz de arkadaş çevrenizde bu konular gündeme gelecek.

ASLAN
Bugünlerde kendinizi daha verimli ve mutlu hissedeceksiniz ayrıca sizler de bugünlerde başkalarının yardımına koşabilirsiniz.

BAŞAK
Sıkıntılı süreci partnerinizle samimi olarak değerlendirin ve kendinizi herhangi bir şeye zorunlu hissetmeyin.
Heyecanlı bir dönemdesiniz.

TERAZİ
Mesleki konularda başarılarınızın arttığı bir dönemdesiniz.
Bu konuda mantıklı olan tutumu sergilemek için çaba göstermeniz önemli.

AKREP
Hislerinizi söylemeniz sizi daha kolay çözüme götürecektir.
Her şeye hissi yaklaşma ihtimalinizin olduğu bugünlerde alıngan olmamaya çalışın.

YAY
Bireyselliği ön plana çıkarmak hakkınız olsa da hiç ilişkiniz yokmuşçasına bir bireysellik ve özgürlük arayışı içerisinde olabilirsiniz.

OĞLAK
Yeni bir deneyime açılmak yerine dingin, ve eski deneyimlerin değerlendirildiği bir gün yaşamak size oldukça iyi gelecektir.

KOVA
Kariyer konularında da rakip ve ihtimaller konularını etraflıca değerlendirmeniz işinizde belli noktaları güvence altına alacaktır.

BALIK
Bu aralar yardımseverlik dengesini iyi ayarlamanız sizin açınızdan enerjinizi daha verimli kullanmanıza vesile olacaktır.

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