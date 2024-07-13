Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde üşengeçlik haliniz tavan yapabilir ve etrafınızdaki insanların sürekli sizin yerinize bir şeyler yapmasını isteyebilirsiniz.

BOĞA

Aşk hayatınızda oldukça şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Hava almak ve dışarıda olmak isteyip çok kısa süre sonra vazgeçebilirsiniz.

İKİZLER

Duygusal isteklerinizin arttığı bugünlerde otomatikman partneriniz ya da ilişkinizden de beklentiniz artabilir.

YENGEÇ

Çözülemeyen problemleri irdelemeyi bıraktığınızda ilişkinize başarı gelecektir. Ani tepkiler vermemeniz gereken bir gündesiniz.

ASLAN

Bugünlerde sıkılgan olabilir ve ne istediğinize karar vermekte güçlük çekebilirsiniz. Aşk hayatınızda olumlu bir geçiş sürecindesiniz.

BAŞAK

Hem ilişkiniz hem de iş arkadaşlarınızdan beklentinizin dozunu ayarlamalı ve mantıklı bir dayanağa oturtmalısınız.

TERAZİ

Bugünlerde bekar olan Terazi'ler ilişki sahibi olabilir, ilişkisi olan Terazi'ler ise ilişkilerini istedikleri şekilde yönlendirebilirler.

AKREP

İşinizde dingin kalmaya çalışın ayrıca bugünlerde dostlarınız ve sevdikleriniz sizden yardım isteyebilir başkalarına yardım etme zevkini tadabilirsiniz.

YAY

Bugünlerde bağ koparmak ve istemediğiniz, artık size hizmet etmeyen toksik ilişkilerden arınmak için oldukça uygun bir gün.

OĞLAK

Yeni bir ilişkiye adapte olmaya çalışan Oğlak'lar bugünlerde bu adaptasyon ve motivasyonu mümkün olduğunca hızlı sağlayabilirler.

KOVA

Yeni kararlar almak ve hayatınızı düzene sokmak isteyebilirsiniz.

Bu durumda da öğretiler ve mistik kitaplara ilgi duymanız olası.

BALIK

Arkadaşlarıyla plan yapan Balık burcu üyelerinin planlarını iptal etmesi olası.

İçinizden geldiği gibi davranma özgürlüğü isteyeceksiniz.