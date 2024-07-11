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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 11 Temmuz 2024

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11 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Partnerinizle ters düşme ihtimaliniz söz konusu.
Çekiciliğinizin arttığı bu dönemde karşı cins sizinle tanışmak için çeşitli yollar deneyebilir.

BOĞA
Partnerinizden göreceğiniz sevgi sizi epey rahatlatacak.
Kendinizi affedilmiş hissetmek beraberinde tazelenme hissini de getirebilir.

İKİZLER
Bu aralar aşk hayatınızda oldukça başarılı olacağınız ve kırgınlıkların bittiği bir zaman dilimindesiniz. Şansınızda oldukça yüksek.

YENGEÇ
Tutkularınızın peşinden gidiyordunuz şimdilerde ise kendisini yalnız hisseden partnerinizin tepkisi ile şaşırarak çözümlemeye çalışabilirsiniz.

ASLAN
Aşk ve duygusal konularda oldukça şanslı olacağınız bir gündesiniz.
Yenilenmek ve duygusal açıdan güvende hissetmek size iyi gelecek.

BAŞAK
Olayların detayları yerine bütününü görmeyi deneyin.
Özellikle profesyonel hayatınızda bütünsel bir bakış açısı izlemeye çalışın.

TERAZİ
Bugünlerde karar vermeniz gerekecek.
Kararınız olumlu ya da olumsuz olsun bir an önce çözüme kavuşturmalı ve sürüncemedeki konularınızı çözmelisiniz.

AKREP
Gerek siz gerekse partneriniz ilişki konusunda daha fedakar olmayı tercih edecek böylelikle duygusal boşluklarınız giderilecek.

YAY
Aşk hayatınızda sorumluluk almaktan çekinmemeniz gereken süreç devam ediyor.
Partneriniz istikrarlı bir şekilde ilişkiyi bir adım ileri götürmek isteyebilir.

OĞLAK
İş ve aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.
İnsanların iyi yönlerine odaklanın ve fazlaca eleştirel olmaktan kaçının.

KOVA
Aşk ilişkinizdeki dengenin sizin için ön planda olduğu bir gündesiniz.
Burada dikkatli ve çözüm arayışı içinde olmanız prestijinizi destekleyecektir.

BALIK
Aşk hayatınızda partneriniz kendisini sizin hayatınızda önemsiz gibi hissedebilir.
Mesleki konularda da gücünüzü yansıtma fırsatı yakalayabileceksiniz.

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