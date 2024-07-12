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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 12 Temmuz 2024

12 Temmuz günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz.
İş hayatınızda prestij sahibi olmak isterken kontrolcü görünebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirsiniz.
Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.

İKİZLER
Kariyer ve iş konularında herhangi bir konuda yenilik istiyorsanız bu yeniliği başlatmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ
Bu aralar gelecek odaklı olabileceğiniz bir gündesiniz.
Geleceğinizi tasarlamak, planlama yapmak için uygun bir gün.

ASLAN
Herkese karşı şüpheci davranmamaya çalışın özellikle de partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın, kavga zemini hazırlayabilir.

BAŞAK
Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.
Ayrıca eğitim konularında da oldukça başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ
Duygusal açıdan kendinize yeterli gelmeye odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz.

AKREP
İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir.

YAY
Bu aralar eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

OĞLAK
Borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Sınıf ortamı ya da grup dersleri sizlere iyi gelecek dikkatinizi verimli yöne yönlendirecek.

KOVA
Aklınıza gelen bazı kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.
Bazı iş ya da eğitimleriniz için seyahat yapmanız gerekebilir.

BALIK
Bugünlerde aşk hayatınıza odaklanırken iş hayatınızdaki yakalayacağınız bazı fırsat ya da şansları bekletmeyi tercih edebilirsiniz.

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