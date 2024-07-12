Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konulara yönelirken, işlerinizde yeterince ilgi gösteremeyebilirsiniz.

İş hayatınızda prestij sahibi olmak isterken kontrolcü görünebilirsiniz.

BOĞA

Bugünlerde sosyal çevrenizle bir arada bulunabilir, hatta bazı konularda ortaklıklar sağlayabilirsiniz.

Ayrıca partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer ve iş konularında herhangi bir konuda yenilik istiyorsanız bu yeniliği başlatmak için oldukça uygun bir gündesiniz.

YENGEÇ

Bu aralar gelecek odaklı olabileceğiniz bir gündesiniz.

Geleceğinizi tasarlamak, planlama yapmak için uygun bir gün.

ASLAN

Herkese karşı şüpheci davranmamaya çalışın özellikle de partnerinize karşı haddinden fazla şüpheci olmayın, kavga zemini hazırlayabilir.

BAŞAK

Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz.

Ayrıca eğitim konularında da oldukça başarılı olabilirsiniz.

TERAZİ

Duygusal açıdan kendinize yeterli gelmeye odaklandığınız bugünlerde partnerinizin de iyi hissetmesi için elinizden geleni yapabilirsiniz.

AKREP

İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir.

YAY

Bu aralar eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz.

OĞLAK

Borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Sınıf ortamı ya da grup dersleri sizlere iyi gelecek dikkatinizi verimli yöne yönlendirecek.

KOVA

Aklınıza gelen bazı kariyer fikirlerinize arkadaşlarınızı da dahil edebilirsiniz.

Bazı iş ya da eğitimleriniz için seyahat yapmanız gerekebilir.

BALIK

Bugünlerde aşk hayatınıza odaklanırken iş hayatınızdaki yakalayacağınız bazı fırsat ya da şansları bekletmeyi tercih edebilirsiniz.