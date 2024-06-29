Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Özellikle flört aşamasında olan ilişkilerinizde karar vermekte bir türlü muvaffak olamayabilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi şanslı ve iyi hissedeceksiniz.

BOĞA

Mesleki konulardaki korkularınız sizi harekete geçirebilir.

Şansınız ve bereketinizin arttığı bugünlerde duygusal açıdan yoğun hissedeceksiniz.

İKİZLER

Sırlarınızı başkaları ile paylaşmamayı bilhassa unutmamalısınız.

Çevrenizdeki kişilerin sizinle çok fazla iletişim kurmak istediği bir evredesiniz.

YENGEÇ

Farklı bakış açılarını anlamaya çalışmak sizi kültürel anlamda da yükseltecektir.

Mesleki alanlarda kendinizi kanıtlamayı başarabileceğiniz bir evredesiniz.

ASLAN

Yeniliği hayatınıza almak isteyeceğiniz ve bilinçli adımlar atacağınız bir dönemdesiniz.

Bugünlerde sözlü münakaşadan sakının.

BAŞAK

Kendinize karşı dürüst olmanız ve kendinizle yüzleşmeniz önemli olacak. İçsel rehberliğinize tamamen sırt çevirmemelisiniz.

TERAZİ

İsteklerinizi gerçekleştirecek gücü kendinizde bulsanız da doğru strateji kuramazsanız başarısız olma riskiniz olduğunu hatırlayın.

AKREP

Bugünlerde insanları dinlemek ve onları anlamaya çalışmak için çaba göstereceksiniz. Bu çaba ise hayatınıza oldumlu bir dönüş sağlayacak.

YAY

Etrafınıza gülücükler saçsanız da pek enerjik hissetmeyebilirsiniz.

Bu iletişim ve yoğun görüşmeler içerisinde nazar gibi negatif enerjiler de barındırabilir.

OĞLAK

Bugünlerde atışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Sezgilerinize güvenin ve partnerinizin çok fazla üstüne giderek onu bunaltmamalısınız.

KOVA

Geriye bakmadan ne istediğinizi bilerek ilerlemeniz ve güçlü duruşunuz karşı cinsin size daha da bağlanmasına sebep olacak.

Seçici olun.

BALIK

Son zamanlarda eğer abartılı tepkiler gösterirseniz sonrasında partnerinizi kaybedebilir ve buna gerçekten üzülebilirsiniz.