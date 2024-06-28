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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 28 Haziran 2024

28 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.

BOĞA
İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin ne kadar büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek sizin günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.

İKİZLER
Size yanlışı olan kişileri tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.
Affediciliğin sınırlarında ve kontrolün çok önemli olduğu bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ
Özel veya devlet kanalı ile aldığınız veya almaya niyetlendiğiniz eğitimler sadece mesleki değil kişisel gelişimine de etki edecek.

ASLAN
Eğitim alanındaki hedefleriniz için uygun bir gün.
Neşeniz ve akıcı konuşma stiliniz ile çevrenizdeki herkesi etkileyebileceksiniz.

BAŞAK
Yoğun yaşam enerjisi içerebilecek bugünlerde bu enerjiyi zihniniz ile birleştirerek kullanabileceksiniz.
Güler yüzünüz neşe saçacak.

TERAZİ
Bugünlerde özgürlüğünüzün 3. şahıslar ve konuşmalar etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Kafanız hayli meşgul olabilir.

AKREP
Bugünlerde sevmek sizler için nadir ve değerli bir hazine olduğundan insanları kolay kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.

YAY
Bu aralar akraba eleştirileri, arkadaş tavsiyeleri ve ailenizi etkileyen durumlar ile köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Sükunetinizi korumalısınız.

OĞLAK
Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız ve aklınızın dağınık olacağı bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapın.

KOVA
Eğitim odaklı tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün. Efektif bir sosyallik etrafınızı saracak.

BALIK
Maddi konular ve varsa çocuklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir.
Kendi kararınızı alma aksiyonuna ve hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.

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