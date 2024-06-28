Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Tezahür gücünüzün artacağı bugünlerde sorumluluklardan kaçmayacak ancak istemediğiniz şeyleri de yapmayarak dengede kalabileceksiniz.

BOĞA

İş konusunda güler yüz ve tatlı dilin ne kadar büyük geçerliliği olduğunu bilerek hareket etmek sizin günden keyif almanıza epey yardımcı olacak.

İKİZLER

Size yanlışı olan kişileri tolere etmek gibi bir hataya düşebilirsiniz.

Affediciliğin sınırlarında ve kontrolün çok önemli olduğu bir gün geçirebilirsiniz.

YENGEÇ

Özel veya devlet kanalı ile aldığınız veya almaya niyetlendiğiniz eğitimler sadece mesleki değil kişisel gelişimine de etki edecek.

ASLAN

Eğitim alanındaki hedefleriniz için uygun bir gün.

Neşeniz ve akıcı konuşma stiliniz ile çevrenizdeki herkesi etkileyebileceksiniz.

BAŞAK

Yoğun yaşam enerjisi içerebilecek bugünlerde bu enerjiyi zihniniz ile birleştirerek kullanabileceksiniz.

Güler yüzünüz neşe saçacak.

TERAZİ

Bugünlerde özgürlüğünüzün 3. şahıslar ve konuşmalar etkisi ile kısıtlandığını hissedebilirsiniz. Kafanız hayli meşgul olabilir.

AKREP

Bugünlerde sevmek sizler için nadir ve değerli bir hazine olduğundan insanları kolay kolay hayatınızdan çıkartamıyorsunuz.

YAY

Bu aralar akraba eleştirileri, arkadaş tavsiyeleri ve ailenizi etkileyen durumlar ile köşeye sıkışmış hissedebilirsiniz. Sükunetinizi korumalısınız.

OĞLAK

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız ve aklınızın dağınık olacağı bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapın.

KOVA

Eğitim odaklı tanışacağınız kişilerle kaliteli bağlantılar kurabilmeniz mümkün. Efektif bir sosyallik etrafınızı saracak.

BALIK

Maddi konular ve varsa çocuklarınızla ilgili konular gündeme gelebilir.

Kendi kararınızı alma aksiyonuna ve hakkına sahip olduğunuzu hatırlatın.