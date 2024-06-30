SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 30 Haziran günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 30 Haziran 2024

30 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızda bazı değişimlerin gerçekleşme potansiyeli olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kararlarınızı dikkatli almalısınız.

BOĞA
İşinizde uzun süredir verdiğiniz emekler ve beklentilerinizle alakalı olumlu ve müjdeli haberleri sonunda alabilirsiniz.

İKİZLER
Kariyer fırsatı gibi sunulan tekliflerden ya da bazı iş imkanlarından sonrasında o kadar memnun olmadığınızı görebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YENGEÇ
Kendinizi daha bütünsel hissedeceğiniz bugünlerde aşk hayatınıza karşı da anlayışlı olmaya çalışın. Size verilen sevgiyi başkaları ile paylaşın.

ASLAN
Bu aralar çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz.
Mesleki konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

BAŞAK
Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir zamandasınız.
Tatil değil size menfaat sağlama odaklı planlarınızı gerçekleştirmeye yönelin.

TERAZİ
Hedeflerinizi elde ederken yaptığınız hataları göz önünde bulundurmanız gereken bir dönemdesiniz.
Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir zamandasınız.

AKREP
Başkasından gelen fikirleri önemsemeyin.
Aynı hataları yapmamalı ve daha başarılı olmak için yeni tecrübeler deneyimlemeye niyet etmelisiniz.

YAY
Bu aralar size olgunluk ve tecrübe veren konuları gözden geçirin ki aynı problemleri bir daha yaşamanız gerekmesin.

OĞLAK
Maddi konulara şekil verecek değişimlerin olma ihtimali söz konusu. Bu şekilde sakin ve verimli bir bakış açısı ile dönüm noktalarını oldukça sakin yaşayabilirsiniz.

KOVA
Öğlen saatlerine doğru oldukça verimli haberler alabilir ve bazı şeylerin o kadar da zor gerçekleşmediğini görerek rahatlayabilirsiniz.

BALIK
Maddi konularda kendinize çıkış kapıları aramanız gereken bir zamandasınız. Duygusal ve maddi konularda şansın üzerinizde olduğu bir zamandasınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
29 Haziran günlük burç yorumları 29 Haziran 2024, Cumartesi 28 Haziran günlük burç yorumları 28 Haziran 2024, Cuma 27 Haziran günlük burç yorumları 27 Haziran 2024, Perşembe 26 Haziran günlük burç yorumları 26 Haziran 2024, Çarşamba
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Torununun mezuniyet törenine katıldı
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4600-6800 günden emekli olacak şanslı grup duyuruldu
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen tabloya bakın! 4600-6800 günden emekli olacak şanslı grup duyuruldu
Bursa’da feci kaza! Yarıştıkları iddia edilen iki otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Bursa'da feci kaza!
Muğla’da peş peşe cinayetler! Önce kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdü! Daha sonra havuzlu villaya gitti
Muğla'da peş peşe cinayetler!
Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi
Beşiktaş'a Nuri Şahin'den transfer müjdesi! Geri sayıma geçildi
SON DAKİKA