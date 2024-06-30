Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Hayatınızda bazı değişimlerin gerçekleşme potansiyeli olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Kararlarınızı dikkatli almalısınız.

BOĞA

İşinizde uzun süredir verdiğiniz emekler ve beklentilerinizle alakalı olumlu ve müjdeli haberleri sonunda alabilirsiniz.

İKİZLER

Kariyer fırsatı gibi sunulan tekliflerden ya da bazı iş imkanlarından sonrasında o kadar memnun olmadığınızı görebilir ve hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinizi daha bütünsel hissedeceğiniz bugünlerde aşk hayatınıza karşı da anlayışlı olmaya çalışın. Size verilen sevgiyi başkaları ile paylaşın.

ASLAN

Bu aralar çabalarınızın karşılığını alacağınız bir dönemdesiniz.

Mesleki konularda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz.

BAŞAK

Seyahat planlarınızı gerçekleştirmek için uygun bir zamandasınız.

Tatil değil size menfaat sağlama odaklı planlarınızı gerçekleştirmeye yönelin.

TERAZİ

Hedeflerinizi elde ederken yaptığınız hataları göz önünde bulundurmanız gereken bir dönemdesiniz.

Kendinizi oldukça verimli hissedeceğiniz bir zamandasınız.

AKREP

Başkasından gelen fikirleri önemsemeyin.

Aynı hataları yapmamalı ve daha başarılı olmak için yeni tecrübeler deneyimlemeye niyet etmelisiniz.

YAY

Bu aralar size olgunluk ve tecrübe veren konuları gözden geçirin ki aynı problemleri bir daha yaşamanız gerekmesin.

OĞLAK

Maddi konulara şekil verecek değişimlerin olma ihtimali söz konusu. Bu şekilde sakin ve verimli bir bakış açısı ile dönüm noktalarını oldukça sakin yaşayabilirsiniz.



KOVA

Öğlen saatlerine doğru oldukça verimli haberler alabilir ve bazı şeylerin o kadar da zor gerçekleşmediğini görerek rahatlayabilirsiniz.

BALIK

Maddi konularda kendinize çıkış kapıları aramanız gereken bir zamandasınız. Duygusal ve maddi konularda şansın üzerinizde olduğu bir zamandasınız.