Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aile büyüklerinizle bir araya gelmek ve onlarım güvencesi altında hissetmek size iyi gelecektir. Aile sıcaklığı huzurunuzu artıracak.

BOĞA

Aşk hayatınızda bazı denemeleriniz sonuç vermediyse o zaman hayatı akışa bırakmakta fayda vardır. Fazla zorlamak ters etki yapabilir.

İKİZLER

Bugünlerde sembolik olarak çevrenize bazı konularda fayda sağlasanız da herkese eşit gözle bakamadığınız için verdiğiniz tepkiler de farklılaşabiliyor.

YENGEÇ

Duygusal açıdan kendinizi geliştirmek için uygun bir gün ayrıca kişisel bakımınız gibi konularda aksiyon almak için de uygun bir gün.

ASLAN

Bugünlerde aklındaki kişi ile iletişimi kesilen Aslan'ların yaşaması gereken bir süreç olduğunun ve olgunluklarına katkısının farkında olmaları gerekmekte.

BAŞAK

Bazı meselelerde kendinizi yorgun hissetmenizden ötürü oluşan ufak gerginlikler işinizde büyük sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ

Aşk hayatınızda duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.

Partnerinize romantik yaklaştığınız taktirde sevgi dolu karşılık alabileceksiniz.

AKREP

Aslında bu yapmacıklık olarak görülebilir olsa da sizin içinizdeki tam olarak enerji kaçaklarından özgürleşmek ve enerjinizi sevdiklerinize harcamak.

YAY

Bu aralar özellikle evlilik kararı almak ve bu tarz ilişkiyi ciddiye götürmek için gereken aksiyonları sağlamak için uygun bir gün.

OĞLAK

İş hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir zamandasınız.

Maddiyatınıza ve harcamalarınıza bilhassa dikkat etmeniz gerekmekte.

KOVA

İlişkisel konularda pek şanslı olmayabilirsiniz bugün. Odaklanamayacağınız işe mümkün olduğunca girmemelisiniz.

BALIK

Maddiyatla alakalı olarak kendinizi daha güvende hissedeceğiniz ve borçlarınızı bir nebze de olsa ödeyebilme fırsatı yakalayacağınız bir zamandasınız.