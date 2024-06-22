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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 22 Haziran 2024

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22 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aile büyüklerinizle bir araya gelmek ve onlarım güvencesi altında hissetmek size iyi gelecektir. Aile sıcaklığı huzurunuzu artıracak.

BOĞA
Aşk hayatınızda bazı denemeleriniz sonuç vermediyse o zaman hayatı akışa bırakmakta fayda vardır. Fazla zorlamak ters etki yapabilir.

İKİZLER
Bugünlerde sembolik olarak çevrenize bazı konularda fayda sağlasanız da herkese eşit gözle bakamadığınız için verdiğiniz tepkiler de farklılaşabiliyor.

YENGEÇ
Duygusal açıdan kendinizi geliştirmek için uygun bir gün ayrıca kişisel bakımınız gibi konularda aksiyon almak için de uygun bir gün.

ASLAN
Bugünlerde aklındaki kişi ile iletişimi kesilen Aslan'ların yaşaması gereken bir süreç olduğunun ve olgunluklarına katkısının farkında olmaları gerekmekte.

BAŞAK
Bazı meselelerde kendinizi yorgun hissetmenizden ötürü oluşan ufak gerginlikler işinizde büyük sonuçlar doğurabilir.

TERAZİ
Aşk hayatınızda duygusal iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz.
Partnerinize romantik yaklaştığınız taktirde sevgi dolu karşılık alabileceksiniz.

AKREP
Aslında bu yapmacıklık olarak görülebilir olsa da sizin içinizdeki tam olarak enerji kaçaklarından özgürleşmek ve enerjinizi sevdiklerinize harcamak.

YAY
Bu aralar özellikle evlilik kararı almak ve bu tarz ilişkiyi ciddiye götürmek için gereken aksiyonları sağlamak için uygun bir gün.

OĞLAK
İş hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir zamandasınız.
Maddiyatınıza ve harcamalarınıza bilhassa dikkat etmeniz gerekmekte.

KOVA
İlişkisel konularda pek şanslı olmayabilirsiniz bugün. Odaklanamayacağınız işe mümkün olduğunca girmemelisiniz.

BALIK
Maddiyatla alakalı olarak kendinizi daha güvende hissedeceğiniz ve borçlarınızı bir nebze de olsa ödeyebilme fırsatı yakalayacağınız bir zamandasınız.

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