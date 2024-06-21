PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 21 Haziran günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 21 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

21 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Hayatınızdaki endişelendiğiniz konuları ya da üzüldüğünüz durumları bile bir kenara bırakarak ara verebilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde duygusal ikilemlerde kalarak çevrenizdekileri bile şaşırtabilirsiniz.
Bitmemiş duygusal meseleleriniz ise size ağırlık enerjisi verebilir.

İKİZLER
Aşk hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlara sadık kaldığınız taktirde olaylar istediğiniz düzlemde ilerleyecektir. Kendinize zaman boşlukları yaratmaya çalışın.

YENGEÇ
Herkesin işine koşmaktan kendinizle ilgilenecek yeterli zamanı bulamamanız enerjinizin gün ortasında tükenmesine sebep verebilir.

ASLAN
Doğa yürüyüşleri size bir canlılık katabiliyor bu sebepten sosyallik sizin enerjinizde var.
İçinizdeki hareketi görüp onunla buluşabildiğiniz taktirde hayat çok güzelleşecek.

BAŞAK
Bugünlerde kendinizi biraz daha dingin ve ağırlaşmış hissedebilirsiniz. Bu durum ise kendinizi bazı meselelerden soyutlamanıza sebep olabilir.

TERAZİ
Kusurlarınızı fark etmek ve onları düzenlemeye yoğunlaşmak içsel yolculuğunuzda da size tam ve tüm düzeyde anlamlı bir perspektif kazandıracaktır.

AKREP
Zamanınızın çoğunu aşk hayatınızı düzenlemeye ve harcasanız da yine de irade eksikliği kısa sürede başa dönmenize sebebiyet verebiliyor.

YAY
Farklı düşünce biçimleri evrenin doğal bir parçası olduğu için daha derinden bakarak sevginizi göstermeniz daha yerinde olacaktır.

OĞLAK
Bugünlerde çevrenizdekilere söz geçirmeniz gerektiğini hissedebilir, hararetli tartışmalara girebilirsiniz. kalp kırmadan sorunları halletmelisiniz.

KOVA
Öz eleştiri dahilinde kalmak size son derece iyi gelecektir.
Çevrenizdeki bireylerin sağlık sorunları sizi efektif olarak etkileyebilir.

BALIK
Sosyal yaşamınıza ağırlık vermeniz içsel dengenizle buluşmanızı bir nebze olsun kolaylaştırıyor.
Kendinizi ifade edin, fazlası değil.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
20 Haziran günlük burç yorumları 20 Haziran 2024, Perşembe 19 Haziran günlük burç yorumları 19 Haziran 2024, Çarşamba 18 Haziran günlük burç yorumları 18 Haziran 2024, Salı 17 Haziran günlük burç yorumları 17 Haziran 2024, Pazartesi
Ahu Tuğba’nın hastalığı belli oldu! Yeşilçam’ın Taçsız Kraliçe’si apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Ahu Tuğba’nın sağlık durumu nasıl?
Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu!
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin tanışma hikayesine bakın! Sarışın kız beni bul.. | İbrahim Tatlıses ve Derya Tunalı’nın oğlu...
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin tanışma hikayesi
Timur Cihantimur duruşmasında karar!
Timur Cihantimur duruşmasında karar!
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme! Doktor yayına bağlandı: Acile geldiler üstleri kan kokuyordu! Hatice’nin kızı tüm bildiklerini anlattı
Kıyma makineli cinayette yeni gelişme!
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde! Sere serpe kayalıklara yattı! Aşkını herkese ilan etti
Dilan Çiçek Deniz sevgilisi ile tatilde!
SON DAKİKA