Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda sadakatinizi kanıtlamanızı gerektiren bir dönemden geçebilirsiniz. ikili ilişkilerde güven ön planda olmalı.

BOĞA

İş hayatınıza odaklanırsanız oldukça başarılı olacağınız bir dönemdesiniz.

Kariyer konusunda atacağınız her adımda şans da sizden yana olabilir.

İKİZLER

Aile hayatınızı önemsemeniz gereken bir gündesiniz. Özellikle ev içerisinde ifade problemleri ve iniş çıkışlar söz konusu olabilir.

YENGEÇ

Size tanıdık gelmeyen duygular yaşayabilirsiniz.

Değişime açık olmayan yapınızı zorlayacak deneyimler yaşayabilirsiniz.

ASLAN

Yer yer yaşayacağınız yoğunluk bunaltıcı olsa da emeklerinizin karşılığını görüyor olmak moralinizi oldukça düzeltecek ayrıca maddi refah da verecek.

BAŞAK

İş ortamında söylediklerinize ve yaptıklarınıza dikkat etmelisiniz. Borcunuz yok ise kenara bir miktar para koyabilir ve rahat geçim sağlayabilirsiniz.

TERAZİ

Bugün maddiyatınızla alakalı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Maddi gelir giderlerinizi iyi analiz etmek sizler için iyi olacak.

AKREP

Sakin kalmayı kendinize telkin etmeyi hep hatırlayın. Duygusal konularda mutlu olabilmek için empati kurmayı da ihmal etmeyin.

YAY

Dönüm noktaları yaşayabileceğiniz bugünlerde cesaretli olmanız gerekmekte.

Ayrıca mantık ve duygularınızı dengeli götürmeniz de yine iyi gelecektir.

OĞLAK

İlişki konusunda anlık yaşadığınız ve hayatınızı değiştirecek konuların tartışmasını ilerleyen günlere bıraktığınız taktirde mutlu ve huzurlu olabileceksiniz.

KOVA

Alım-satım gibi konular için uygun bir gün değil. Paranızı harcamaktan kaçınmalı ayrıca kariyer konularında da ciddi aksiyonlar almamalısınız.

BALIK

Aşk konularında partnerinizden karmaşık sinyaller alabilirsiniz bu yüzden anı yaşamaya ve fevri olmamaya özen göstermelisiniz.