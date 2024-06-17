Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sabrınızın bir sonucu olarak edindiğiniz kazanımlarınızı kutlayacağınız süreçler söz konusu. Değişime açık doğanız karşı cinsin ilgisini yoğun bir şekilde çekebilir.

BOĞA

Son zamanlarda dostlarınızla aranızda anlaşılmazlıklar ve değişik durumlar olabilir.

Bu süreçte kendinize güvenmeli ve sakin kalmalısınız.

İKİZLER

Bugünlerde mutlu olmak isteyip kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.

Bugünlerde hayatınızın odak konusu duygusal iniş-çıkışlar olabilir.

YENGEÇ

Dünya son haftalarda çok daha parlak bir yer gibi görünüyor ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok, ancak gelmek üzere olan daha zorlu aşamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor.

ASLAN

Sonrasında pişman olacağınız bir cümle kurmamak için dikkatinizi merkezinizde odakta olmanız çok önemli, sizler kolayca sakinleşebiliyorsunuz.

BAŞAK

İşinizle alakalı olarak da yine strese dayanıklılık, sabır ve neşe özellikleriniz ön plana çıkabilir ve üstlerinizin gözünde pozitif yönlerinizle var olabilirsiniz.

TERAZİ

Hayatınızda dinginlik arayacağınız için bilinçli olarak evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Neşenizi ve güler yüzünüzü herkes ile paylaşın.

AKREP

Müdahale beklemeden kendi kendinizi dinginleştirdiğiniz taktirde duygularınızın kontrolünü elinize alarak enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

YAY

Hayatınızda dinginlik arayacağınız için bilinçli olarak evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizi geliştirmek için ekstra çaba sarfedebilirsiniz.

OĞLAK

Bu aralar arkadaşlarınızın dert ortağı olacağınız bugünlerde sabırlı ve sevecen tavrınız ile dikkat çekebilirsiniz. Çevrenizde aranan kişi olacaksınız.

KOVA

Tarih ve anılarınız bugün hayatınızda yer kaplayabilir.

Artık bağlı olmamanız gereken ne varsa bilinçli olarak vedalaştığınızda hayatınıza yenilikler girecektir.

BALIK

Zoru başarmak için bilinçli çaba göstereceğiniz bugünlerde mesleki konulardaki performansınızı sergiledikten sonra evde kalmayı tercih edebilirsiniz.