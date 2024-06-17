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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 17 Haziran 2024

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17 Haziran günlük burç yorumları

KOÇ
Sabrınızın bir sonucu olarak edindiğiniz kazanımlarınızı kutlayacağınız süreçler söz konusu. Değişime açık doğanız karşı cinsin ilgisini yoğun bir şekilde çekebilir.

BOĞA
Son zamanlarda dostlarınızla aranızda anlaşılmazlıklar ve değişik durumlar olabilir.
Bu süreçte kendinize güvenmeli ve sakin kalmalısınız.

İKİZLER
Bugünlerde mutlu olmak isteyip kendinizi yorgun hissedebilirsiniz.
Bugünlerde hayatınızın odak konusu duygusal iniş-çıkışlar olabilir.

YENGEÇ
Dünya son haftalarda çok daha parlak bir yer gibi görünüyor ve bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok, ancak gelmek üzere olan daha zorlu aşamaya hazırlıklı olmanız gerekiyor.

ASLAN
Sonrasında pişman olacağınız bir cümle kurmamak için dikkatinizi merkezinizde odakta olmanız çok önemli, sizler kolayca sakinleşebiliyorsunuz.

BAŞAK
İşinizle alakalı olarak da yine strese dayanıklılık, sabır ve neşe özellikleriniz ön plana çıkabilir ve üstlerinizin gözünde pozitif yönlerinizle var olabilirsiniz.

TERAZİ
Hayatınızda dinginlik arayacağınız için bilinçli olarak evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Neşenizi ve güler yüzünüzü herkes ile paylaşın.

AKREP
Müdahale beklemeden kendi kendinizi dinginleştirdiğiniz taktirde duygularınızın kontrolünü elinize alarak enerjinizi istediğiniz yönde kullanabileceksiniz.

YAY
Hayatınızda dinginlik arayacağınız için bilinçli olarak evde kalmayı tercih edebilirsiniz. Çevrenizle ilişkilerinizi geliştirmek için ekstra çaba sarfedebilirsiniz.

OĞLAK
Bu aralar arkadaşlarınızın dert ortağı olacağınız bugünlerde sabırlı ve sevecen tavrınız ile dikkat çekebilirsiniz. Çevrenizde aranan kişi olacaksınız.

KOVA
Tarih ve anılarınız bugün hayatınızda yer kaplayabilir.
Artık bağlı olmamanız gereken ne varsa bilinçli olarak vedalaştığınızda hayatınıza yenilikler girecektir.

BALIK
Zoru başarmak için bilinçli çaba göstereceğiniz bugünlerde mesleki konulardaki performansınızı sergiledikten sonra evde kalmayı tercih edebilirsiniz.

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