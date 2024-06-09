Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bu aralar hızlıca alacağınız kararlardan pişmanlık duymamak için enine boyuna düşünmeniz gerekmekte olacak.

BOĞA

Mars burcunuza girerken, daha iddialı ve daha hırslı olacaksınız.

İş dünyasında yeterince uzun süredir yükselen yıldızsınız; şimdi, olabileceğinizi bildiğiniz büyük bir yıldız olmanın zamanı geldi.

İKİZLER

Bu aralar aşk hayatınızda istediğiniz düzen ve konforu yakalayamayabilirsiniz ancak bu tamamen sizinle alakalı bir sorun olmayacak.

YENGEÇ

Kendinizi iyi hissettiğiniz sürece istediğinizi yapabilirsiniz.

Vicdanınız size sorun çıkarmaya başlıyorsa, bunu davranışlarınızı biraz düzeltmeniz gerektiğinin bir işareti olarak görmelisiniz.

ASLAN

Bugünlerde hazırlıklı olmazsanız her konuda yenilmez olmadığınız gerçeği ile yüzleşmenizi gerektirecek durumlar olabilir.

BAŞAK

Son zamanlarda partnerinize olan sevginizi göstermek için uygun bir gün.

Ayrıca iş konularında da stabilize giden bazı olaylar sizi yorabilir.

TERAZİ

İnsanların sizden sır saklamasından nefret edersiniz ve arkadaşlarınızın ve aile üyelerinizin sizin bilmediğinizi bildikleri şeyleri keşfetmek için yolunuzdan çekilmesinden nefret edersiniz.

AKREP

İlişkinize çevresel faktörlerin müdahil olmasına izin vermek yerine birebir bir ilişki yaşamanız önemli olacak bugünlerde çok dedikodu duyabilirsiniz.

YAY

Maddi konularda beklentilerinizin yükseleceği günler yaşamaktasınız.

Formül haline getirilmiş bir hayat sizi bir süre sonra tatmin etmeyebilir.

OĞLAK

Bugünlerde insanlar sizi zan altında bırakabilir ve konuştuklarınızın yanlış anlaşılmasına sebebiyet verebilirler. ne dediğinize dikkat etmelisiniz.

KOVA

Sıkıntılı olduğunuz bu dönemde kalbinizin sesini dinlemek için zaman ayırın ve oradan gelen fikirleri hayatınıza entegre edin.

BALIK

48 saat içinde bunu nasıl görüyorsanız öyle adlandırın ve sosyal ve profesyonel düzeyde üst düzey kişilerin sizi sessiz kalmanız konusunda korkutmasına izin vermeyin.