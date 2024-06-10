Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Kendinizi kötü durum ve olaylardan korumak için bilinçli bir çaba sarf ederseniz gün sonunda rahat olacaksınız ve gururlu hissedeceksiniz.

BOĞA

Maddi konularda kendinizi diğerlerine yardım ederken bulabilirsiniz ancak yine de mantıklı sınır çerçevesinde kalmanız çok önemli olacak.

İKİZLER

Bugünlerde yaratıcılık gerektiren işlerde başarılı olabilirsiniz.

Yazmak gibi yeni yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz.

YENGEÇ

Kendinize dinlenmek için zaman ayırmanız size iyi gelecektir.

Yaratıcılığınızı fark etmeniz hoşunuza gidecek ve hayatınızı düzene koyabileceksiniz.

ASLAN

Bu aralar gününüzün ilk yarısı başkalarını mutlu etmekle geçebilir ancak akşam üstü kendinize ayıracak güzel vakitler bulabileceksiniz.

BAŞAK

İnsanlardan beklentilerinizi minimum düzeyde tuttuğunuz taktirde kimse sizinle ilişkisinde hadsizlik yapamayacaktır.

TERAZİ

Aşk hayatınızda kendinizi ifade ederken kibirliymiş gibi bir imaj çizebilirsiniz.

Bugünlerde doğru kişiyi bulmaya yatkınsınız.

AKREP

Sabit kalmak yerine hayatın bir miktar sizi savurmasına izin verin böylelikle ilhamınız ve mutluluğunuz artacaktır. Maddi konularda bereketleneceksiniz.

YAY

Karakteriniz gereği rekabetçi durumlardan hoşlanırsınız çünkü bunlar yalnızca diğer insanların değil, kendinizin sınırlarını da test etmenize olanak tanır.

OĞLAK

İstemsiz tepkiler verebileceğiniz bazı konularda kendinizi keşfetme ve anlamlandırma gibi derin fırsatlar yakalayabileceksiniz.

KOVA

Aile ilişkilerinin kıymetini anlayabileceğiniz bazı olaylar yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olacak. Kadersel etkileri de fark edeceksiniz.

BALIK

İnsanlar bugünlerde sizin samimiyet ve güveninizi sarsmak için bazı denemeler yapabilirler ancak yine de siz net çizginiz ile tarafınızı koruyabileceksiniz.