Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Arkadaşınız için yaptığınız bir iyilik, faiziyle geri ödenecek. Veren bir insan olduğunuz için çabalarınızın ödüllendirilmesini beklememiş olabilirsiniz ama takdir edildiğinizi bilmek güzel.

BOĞA

Bu aralar mantığınızı bir kenara koyarak sadece karşınızdaki kişinin iyi yönlerine odaklandığınız taktirde mutlaka ki sorunlar olacaktır.

İKİZLER

Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili sorunları çözmek için kusurlarla iyileri görmek hususunda dengede olmanız şart.

Kalbinizde huzur olacak.

YENGEÇ

24 saat içinde gönül meselesi söz konusu olduğunda hızlı davranacaksınız, özellikle de birinin sevgisi için koşan tek kişinin siz olmadığınızı bildiğiniz için.

ASLAN

Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Bu sebepten sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.

BAŞAK

Açık havada nefes egzersizi yapın ve bütün problemlerin gitmesini vücudunuzdaki gerilim bölgelerinin rahatlamasına yardımcı olun.

TERAZİ

Bir an gergin olup diğer an mutlu hissedebilirsiniz. İç dünyanıza çokça takılarak dışarıdan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.

AKREP

Partnerinizin iyiliğini isterken farkında olmadan sadece onu suçluyormuş gibi görünebiliyordunuz.

Bu yüzden ifadelerinizi daha sade tutun.

YAY

Çözüm üretmek size terapi gibi gelebilir.

Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.

OĞLAK

Bu aralar aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve bu sebepten de partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz.

KOVA

Mümkünse ayaklarınızı denize sokun ya da topraklanın.

Doğanın canlandırıcı enerjisinden destek alırsanız çok güzel geçecek bir gündesiniz.

BALIK

Arkadaşlarınızla veya meslektaşınızla üzerinde çalıştığınız şeyin doğru yolda gitmediğine dair herhangi bir şüpheniz varsa bunu açıkça dile getirmelisiniz.