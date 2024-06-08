Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Arkadaşınız için yaptığınız bir iyilik, faiziyle geri ödenecek. Veren bir insan olduğunuz için çabalarınızın ödüllendirilmesini beklememiş olabilirsiniz ama takdir edildiğinizi bilmek güzel.
BOĞA
Bu aralar mantığınızı bir kenara koyarak sadece karşınızdaki kişinin iyi yönlerine odaklandığınız taktirde mutlaka ki sorunlar olacaktır.
İKİZLER
Bugünlerde aşk hayatınızla ilgili sorunları çözmek için kusurlarla iyileri görmek hususunda dengede olmanız şart.
Kalbinizde huzur olacak.
YENGEÇ
24 saat içinde gönül meselesi söz konusu olduğunda hızlı davranacaksınız, özellikle de birinin sevgisi için koşan tek kişinin siz olmadığınızı bildiğiniz için.
ASLAN
Aşk hayatınızda sürdürülebilir bir ilişki için mantıklı olmanız gerekmekte. Bu sebepten sürdürülemez olan her ilişkinizle bağınızı koparmaya cesaretli olun.
BAŞAK
Açık havada nefes egzersizi yapın ve bütün problemlerin gitmesini vücudunuzdaki gerilim bölgelerinin rahatlamasına yardımcı olun.
TERAZİ
Bir an gergin olup diğer an mutlu hissedebilirsiniz. İç dünyanıza çokça takılarak dışarıdan gelen etkiler ve doğanın uyumunu hissedemeyebilirsiniz.
AKREP
Partnerinizin iyiliğini isterken farkında olmadan sadece onu suçluyormuş gibi görünebiliyordunuz.
Bu yüzden ifadelerinizi daha sade tutun.
YAY
Çözüm üretmek size terapi gibi gelebilir.
Flört aşamasında görüştüğünüz kişilerin birden fazla olup seçenek bolluğunda olacağınız günlerdesiniz.
OĞLAK
Bu aralar aşk hayatınızla ilgili konularda ciddi düşünebilir ve bu sebepten de partnerinizi biraz ürkütebilirsiniz.
KOVA
Mümkünse ayaklarınızı denize sokun ya da topraklanın.
Doğanın canlandırıcı enerjisinden destek alırsanız çok güzel geçecek bir gündesiniz.
BALIK
Arkadaşlarınızla veya meslektaşınızla üzerinde çalıştığınız şeyin doğru yolda gitmediğine dair herhangi bir şüpheniz varsa bunu açıkça dile getirmelisiniz.