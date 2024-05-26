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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 26 Mayıs 2024

26 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Duygusal konuları aşmanın en kolay yolu affedicilik olacaktır. Yapması zor gibi görünse de her şeyin bir sebebi olduğuna ve sisteme inancı barındırır.

BOĞA
Bugünlerde aşk hayatınızda karar alırken belli konular gündeminizde olsa da net bir aksiyon almakta güçlük çekiyor olabilirsiniz.

İKİZLER
Son günlerde partnerinizin müdahaleleri ve özgürlüğünüzün kısıtlandığını hissetmek bir noktada hoşunuza gitmeyebilir.

YENGEÇ
Yapmaya zorunlu olduğunuz bazı işler üzerinize yük bindirebilir. Enerjinizi mümkün olduğunca sakin kalmaya odaklarsanız hayatınız dengelenecektir.

ASLAN
Bugünlerde partnerinizle konuşurken dürüst olduğunuz taktirde her zaman kazanırsınız ancak kırıcı olmamak önemli olacak.

BAŞAK
Bugün sizin için aşk odaklı olabilir.
Akşam saatlerinde duygusal olarak size hüzün ya da melankoli getiren konular zihninizde canlanabilir.

TERAZİ
İnsanlara doğrunuzu dengeli bir biçimde dile getirmek için Boğaz çakranıza çalışabilirsiniz ayrıca bugünlerde daha bol su içmeyi ihmal etmeyin.

AKREP
Bugünlerde kendinizi bir nebze dar boğazda hissederek rahatsız olabilirsiniz.
İç dünyanızı sakinleştirmek için aktif bir çaba harcayabilirsiniz.

YAY
Sevdiğiniz kişi ile yanlış anlaşılmalara dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Birbirinize kırıcı olup üzülmemek için önceden olgun tavır benimsemekte fayda var.

OĞLAK
Hayatınızda bazı konuların döngüler halinde ilerlediğini fark ederek şaşırabilirsiniz. Bu döngüyü durdurmak için daha sevgi dolu olmanız şart.

KOVA
Mağdur olduğunuz konuları içinize atmaya meyil edeceğiniz bugünlerde en çok zararı kendinize verebileceğinizi unutmayın.

BALIK
Bu aralar hayatta almanız gereken dersler tekrar ve tekrar önünüze dökülebilir. Aynı tarz ilişkileri hayatınıza çektiğinizi fark edebilirsiniz.

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