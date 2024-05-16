Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Maddi problemlerinize kalıcı çözüm getirmeniz gereken bu zaman diliminde zekanızı ve düşünselliğinizi en üst düzeyde kullanmanız ve risk almanız gerekebilir.

BOĞA

Kendinizi çalışarak terapi edebildiğiniz için iş ya da uğraşıları çoğu kişiden iyi başarabiliyorsunuz.

İşinizde beklemediğiniz sorumlulukları almanız gerekebilir.

İKİZLER

İş meselelerinde her ne kadar adil olsanız da ortama uyum sağlayıp çok yönlü olarak insanları dinleyerek yargıya varmanız önemli olacak.

YENGEÇ

Partnerinizle geçeceğiniz yazılı iletişim sizi farklı ve mutlu bir faza götürebilir. İş konusunda da yeni işe başlayabilir ya da başarılı sözleşmeler yapabilirsiniz.

ASLAN

Yetkinliğinizi artırmak için yeni fırsatlar ve keyif almanın yeni yollarını arayacaksınız. Eğer ilişkiniz stres altındaysa, işleri halletmenin zamanı gelmiştir.

BAŞAK

Bugünlerde sinirlerinizin gerilmesine vesile olacak bazı olaylar ve maddi problemler olabilir. Verimli çalışma performansınız işinizde hızlı dikkat çekebilir.

TERAZİ

Mesleki konularda dinlenmeniz gereken süreçtesiniz ve bir süre daha bu süreci korumanız gerekmekte. Şansınız oldukça yüksek olacak.

AKREP

Yazmak, duygularınızı yazarak ifade etmek konusunda çok başarılı olacaksınız.

Planlarınızı çevrenize de danışarak yürütürseniz net sonuçlar alacaksınız.

YAY

İnsanların kusurlarıyla alakalı destekleyici ve yardımsever olacağınız bir gün olabilir. Neşeniz sabah saatlerinde fazla olacak.

OĞLAK

Araştırma ve öğrenme isteğinizin arttığı bugünlerde tartışma ortamlarında bulunabilir, öğrendiklerinizi başkaları ile de paylaşma fırsatı yakalayabilirsiniz.

KOVA

Eskiden istediğiniz ama yapamadığınız bazı şeyleri bugünlerde tekrar gündeme getirebilir ve başarılarınızla övünme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BALIK

İşlerinizde karar alma sürecini ötelemeniz daha sağlıklı düşünmenize yardımcı olacak. Kendinizi verimli halinizle görebilmek için dinlenmenizde fayda var.