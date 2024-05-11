Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Devlet işleri ile alakalı olan her bir açılımınızın başarı getireceği bir gündesiniz ancak dikkatli düşünmek ve verimli bir strateji belirlemek çok önemli olacak.

BOĞA

Bugünlerde kıtlığın hayatınızda hüküm süreceği bugünlerde bilgece davranan Boğa'lar kolaylıkla bu sürecin bitiminde bereketi görebilecekler.

İKİZLER

Kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilirsiniz.

Kredi çekmek ya da borç almak için uygun bir tarih değil.

YENGEÇ

Bugünlerde düşüncelerinizi olumlu, bedeninizi sakin tutmayı disiplin haline getirdiğiniz sürece retroyu en kolay atlatacak burç grubu sizlersiniz.

ASLAN

Son zamanlarda aşk hayatınızla alakalı verimli atılımlar yapacağınız bir süreçtesiniz. Aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.

BAŞAK

Bu aralar hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın.

Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.

TERAZİ

Dualar, ritüeller ve maneviyat için oldukça uygun bir süreçtesiniz. Eğer niyetlendiğiniz, söz verdiğiniz ritüelleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP

Değişik duygular yaşayabilir ve en önemlisi de kendinizi göstermeye çalıştığınız kişiye bürünerek dışarıdan yapmacık bir tablo çizmeye eğilimli olabilirsiniz.

YAY

Sizler de aşk hususunda şanslı olacak ve romantizme doyacak gruptasınız.

Söylemlerin ucunu kaçırabilir gereksiz vaatlerde bulunabilirsiniz.

OĞLAK

İlişkisi olan Oğlak'lar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler ancak mesleki ve diğer dış ilişkiler hususunda diplomasi hususunu ortadan kaldırabilir.

KOVA

Sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.

BALIK

Bugünlerde hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir.

Sürpriz karşılaşmalar ve güzel gelişmelere açık olun.