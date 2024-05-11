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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 11 Mayıs 2024

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11 Mayıs günlük burç yorumları

KOÇ
Devlet işleri ile alakalı olan her bir açılımınızın başarı getireceği bir gündesiniz ancak dikkatli düşünmek ve verimli bir strateji belirlemek çok önemli olacak.

BOĞA
Bugünlerde kıtlığın hayatınızda hüküm süreceği bugünlerde bilgece davranan Boğa'lar kolaylıkla bu sürecin bitiminde bereketi görebilecekler.

İKİZLER
Kendinizi olduğunuz kişi ve dışarıdan gözüken kişi arasında farklı hissedebilirsiniz.
Kredi çekmek ya da borç almak için uygun bir tarih değil.

YENGEÇ
Bugünlerde düşüncelerinizi olumlu, bedeninizi sakin tutmayı disiplin haline getirdiğiniz sürece retroyu en kolay atlatacak burç grubu sizlersiniz.

ASLAN
Son zamanlarda aşk hayatınızla alakalı verimli atılımlar yapacağınız bir süreçtesiniz. Aşkta şanslı olacak, kendinizi aşkla büyüteceksiniz.

BAŞAK
Bu aralar hayatınızı etkileyecek konularda görüşebileceğiniz herkesle görüşüp fikir almaya çalışın.
Bugün sıkılganlığınızı bir kenara bırakın.

TERAZİ
Dualar, ritüeller ve maneviyat için oldukça uygun bir süreçtesiniz. Eğer niyetlendiğiniz, söz verdiğiniz ritüelleriniz varsa bunları gerçekleştirebilirsiniz.

AKREP
Değişik duygular yaşayabilir ve en önemlisi de kendinizi göstermeye çalıştığınız kişiye bürünerek dışarıdan yapmacık bir tablo çizmeye eğilimli olabilirsiniz.

YAY
Sizler de aşk hususunda şanslı olacak ve romantizme doyacak gruptasınız.
Söylemlerin ucunu kaçırabilir gereksiz vaatlerde bulunabilirsiniz.

OĞLAK
İlişkisi olan Oğlak'lar ilişkilerini ciddiye götürme niyeti ile taçlandırabilirler ancak mesleki ve diğer dış ilişkiler hususunda diplomasi hususunu ortadan kaldırabilir.

KOVA
Sizleri çok fazla zorlamayacak olan bu süreçte arkadaşlarınızın ve sevdiklerinizin dertlerini dinleyebilir, mütemadiyen onlara destek olabilirsiniz.

BALIK
Bugünlerde hayalinizdeki partner bugünlerde hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girebilir.
Sürpriz karşılaşmalar ve güzel gelişmelere açık olun.

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