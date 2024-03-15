Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Duygusal konularda beklentileriniz fazla olabilir. Partnerinize karşı açık olun ve onun da size karşı açık olmasını bekleyin ancak sınırlarınızı bilerek kararlar alın.

BOĞA

Yanlış yerde susup yanlış yerde tepki göstermek gibi bir durumunuz olabilir.

Buna dikkat ederseniz özellikle kariyerinizde olumlu gelişmeler vaat edebilirsiniz.

İKİZLER

Mesleki konularda başkalarının sizden akıl aldığı ve fikirlerinize saygı duyulan bir döneme giriyorsunuz.

Bu sizi mutlu edecek ve başarılı hissettirecek.

YENGEÇ

Mesleki konularda üstlerinizle anlaşmakta problem çekebilirsiniz, eğer kendi işinizi yapıyorsanız sorunlu müşterilere denk gelebilirsiniz.

Nezaketiniz sınanabilir.

ASLAN

İş hayatınızda nezaketinizi korusanız da aşk hayatınızda bu kadar sabırlı olmayabilirsiniz. Aşk hayatınızdaki istikrarlı gidişat sizi memnun edecek.

BAŞAK

Bugünlerde ilişkide beklediğiniz ciddiyet karşılanmayabilir.

Moralinizi bozmak yerine olayları akışa bırakmanız ilişkinizi kendiliğinden düzene sokacaktır.

TERAZİ

Sizler en kontrollü burçlardan biri olarak kolayca olayların üstesinden gelebilirsiniz.

Duygusal açıdan kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz durumlar yaşayacaksınız.

AKREP

Daha başarılı bir dönemde olmak sizi ilerisi için de ayrıca umutlandırabilir. Aşk hayatınızda size verilen sevgiyi derinden hissedeceğiniz romantik bir gün.

YAY

İş hayatınızda kabul görülebilir hatalar yapabilirsiniz. Güven ve sevgi temelli bir çalışma ortamı oluşturma fırsatı yakalayacaksınız.

Bugün şanslısınız.

OĞLAK

Küçük şeyler için kendinizi suçlamak yerine hatalardan ders almaya çalışın. İş yerinizde size duyulan yüksek güveni gördüğünüzde moraliniz yerine gelecek.

KOVA

Bu aralar özellikle yalnız olan Kova'lar aşk hayatınızda yeni gelişmelere açık olabilirsiniz.

Çevrenizde çekim hissedeceğiniz kişiler olacak.

BALIK

Aşk hayatınızda başarıyı yakalayamadığınızı hissetmenizin temel nedeni aynı hataları yapmanız olacak.

Bugünlerde geçmiş karmalarınız tekrar gündeme gelebilir.