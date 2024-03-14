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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 14 Mart 2024

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14 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Öfke kontrolüne sahip olmanız mutluluğunuzu sürdürülebilir kılacak. Sürekli kuruntu yapmak yerine olayları en sade hali ile sormanız ve cevap almanızda fayda var.

BOĞA
Bugünlerde özel konularda bir karar vermenizin zamanı geldi. Bu yüzden düşünerek karar vermeniz geleceğiniz için oldukça önemli olacak.

İKİZLER
Tüm enerjiler değişken, dağınık, anlaşılmazmış gibi hissedebilirsiniz.
Hayattan garanticilik bekleyenler, değişken olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde hayatın akışının sizlerle uyumlu olduğu keyifli bir gün geçireceksiniz.
Aldığınız kararlar başarıya ulaşabilir, ayrıca şans sizden yana olabilir.

ASLAN
Mesleki konularda karar vermekte zorlanabilirsiniz.
Aşk konusunda ne istediğinizi bilseniz de iş konusunda karşınıza çıkacak yeni fırsatlar kafanızı karıştırabilir.

BAŞAK
Bugün tercihlerinizin arkasında durmak sizi daha güçlü yapacak. Pişmanlık olmayan bir ruh hali içine giriyor ve günü efektif değerlendiriyorsunuz.

TERAZİ
Düşündüğünüz şeyler dönemi için önemli olsa da şu anınız ve geleceğiniz de değerli. Düşünerek ve hesaba katarak yapacağınız her şey gelişme ve başarı vaat edecek.

AKREP
Bu aralar evrene güvenin ve sürecin geçici olduğunu hep hatırlayın, bu maneviyatınızı da yükseltecektir. Aşk hayatınızda duygularınızı gösterin.

YAY
Hayatınızdaki olumlu hava yüzünüzdeki gülümsemeyi arttıracak ancak aşk hayatınız konusunda fedakar olmanız beklenebilir ve ancak mutluluk bu şekilde gelebilir.

OĞLAK
Hayatınızın eskiye oranla daha neşeli olduğu bir döneme giriyorsunuz. Üzerinizdeki bazı kasvetler üzerinizden kalkacak. Bu şekilde nefes almış hissedeceksiniz.

KOVA
Bugünlerde hayat enerjinizi doğru hedefe yönlendirdiğinizde başarı sizinle birlikte gelecek.
Konsantrasyonunuzu arttırın ve işinize odaklanın.

BALIK
Sizler de bugünlerde konsantrasyon problemi çeken gruplardansınız.
Sürekli dalgınlık yaşayabiliyor, çoğu zaman işe bile odaklanamayabiliyorsunuz.

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