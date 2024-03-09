Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ
Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.
BOĞA
Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.
İKİZLER
Dostlarınıza karşı önem almanız gereken bir gündesiniz.
Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.
YENGEÇ
İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz.
Ancak maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.
ASLAN
Bugünlerde iş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.
BAŞAK
Evli olan Başak'lar aile içerisine gelecek bir terfi ile maddi konuda rahata geçerek kendilerini oldukça mutlu hissedebilirler. Güzel günler oldukça yakın.
TERAZİ
Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırılmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz.
Dostlarınızla ilişkileriniz de başarılı olacak.
AKREP
Sezgilerinize güvenmeniz, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeniz bakımından önemli olacak. Daha olumlu bir hayat için cümlelerinize dikkat etmelisiniz.
YAY
Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz.
Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.
OĞLAK
Bugünlerde daha duygusal ve sağ duyulu olmak size ilişkide başarı getirecektir.
Kalbiniz ve sevginiz oldukça verimli süreçler getirecektir.
KOVA
Bereketin artacağı bugünlerde kendinizi takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz.
Ailenizden gelecek yardım ve destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.
BALIK
Duygusal konularda daha verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.