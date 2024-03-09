Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Sizin açınızdan en uygun olan kişi veya kişilere problemleri bırakmak ve çözmelerini istemek beraberinde sorumluluğu atmak ve rahatlık getirecektir.

BOĞA

Partnerinize karşı ilgi duyuyor olmanız ilişkinizi toparlamak için yetmeyebilir bu yüzden ihtiyatlı ve hatalı noktalarınızı çözerek ilerlemeniz önemli.

İKİZLER

Dostlarınıza karşı önem almanız gereken bir gündesiniz.

Arkanızdan gerçekleşebilecek bir dedikodu ya da istemediğiniz bir hadise ile güveniniz sarsılabilir.

YENGEÇ

İlişkisel konularda verimli ve mutlu olacağınız bir gündesiniz.

Ancak maddi konularda oldukça dikkatli olmalısınız. Herkese güvenmemeli eşyalarınıza sahip çıkmalısınız.

ASLAN

Bugünlerde iş ve maddiyat konularında da yine ihtiyacınız olandan fazlasını harcamak sizi zor duruma sokabilir. Gayretlerinizin karşılığını alabileceksiniz.

BAŞAK

Evli olan Başak'lar aile içerisine gelecek bir terfi ile maddi konuda rahata geçerek kendilerini oldukça mutlu hissedebilirler. Güzel günler oldukça yakın.

TERAZİ

Hırsızlık konusunda dikkatli olmanız ve kandırılmak konusunda önlem almanız gereken bir gündesiniz.

Dostlarınızla ilişkileriniz de başarılı olacak.

AKREP

Sezgilerinize güvenmeniz, doğruyu yanlışı ayırt edebilmeniz bakımından önemli olacak. Daha olumlu bir hayat için cümlelerinize dikkat etmelisiniz.

YAY

Aşk hayatınızda inişli çıkışlı ilişki süreçlerinden geçebilirsiniz.

Partnerinizle yaşadıklarınız problem haline gelebilir. Ancak fevri olmamaya dikkat etmelisiniz.

OĞLAK

Bugünlerde daha duygusal ve sağ duyulu olmak size ilişkide başarı getirecektir.

Kalbiniz ve sevginiz oldukça verimli süreçler getirecektir.

KOVA

Bereketin artacağı bugünlerde kendinizi takım çalışması içerisinde hissedebilirsiniz.

Ailenizden gelecek yardım ve destek ile yalnız olmadığınızı görebilirsiniz.

BALIK

Duygusal konularda daha verimli olabilmek için kendinizi iyi ifade edin. Sizden başka hiç kimse sizin duygularınızı tam olarak anlayamaz, yargı hakkı vermemelisiniz.