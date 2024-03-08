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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 8 Mart 2024

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8 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda başarıyı yakalayabilmeniz için öncelikle bilmeniz gereken kıskançlık konusunda kendinizi dizginlemeniz gerektiği.

BOĞA
İş hayatınızda oldukça başarılı olduğunuz günler geçirmektesiniz.
Ayrıca işinizi sevmeye başlamanız ya da sevdiğiniz işe geçmeniz olası.

İKİZLER
İş hayatınızda otorite figürleri ile tartışma içerisine girebilirsiniz.
Bu konuda politik ve dikkatli olmanız gerekmekte. Kendinizi ve eksik yanlarınızı fark edin.

YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda fevri olmamaya mümkün olduğunca huzurlu davranışlar sergilemeye ve sevgi odaklı olmaya devam etmelisiniz.

ASLAN
Günün iş konusunda en başarılı burçlarından birisiniz. Attığınız her adım sizi başarıya götürecek ancak aşk hayatınızda aşırı eleştirel tavrınız ilişkiyi zor duruma sokabilir.

BAŞAK
Bugünlerde partnerinizin çok fazla üstüne gidiyor bu yüzden de tartışmalara açık bir hedef haline gelebiliyorsunuz. Sakin olmakta büyük fayda var.

TERAZİ
Anlayışlı ve pozitif yönünüzü ortaya çıkartmak sizin açınızdan ilgiyi yeniden üzerinize çekmekte büyük fayda sağlar. Olayları farklı açılardan görün.

AKREP
Sakinlik kendinizi mükemmelize etmenizde en büyük faydayı sağlayacaktır. Başarılı olmak için başkasını beklemeden öz eleştiri yapmanız sizin artınıza olacaktır.

YAY
Bugünlerde olayları anlayıp dinleyerek aksiyon almanızda fayda var. Bugünlerde olgunlaşmanıza vesile olacak değişimler yaşayabilirsiniz.

OĞLAK
Size ilgi gösteren herkese hemen kanmamanızda fayda var. Bazı konularda kulağınıza gelen her şeye hemen sert tepki göstermemeye de özen göstermelisiniz.

KOVA
Bu aralar partnerinize karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. Bu yüzden daha sakin ve akil davranmaya meyil etmeniz gerekmekte.

BALIK
Aile hayatınızdaki çözümler için bazen kontrollü olmak yerine ailenizdeki diğer kişilere de karar vermeyi bırakmak sizlere rahat hissettirecektir.

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