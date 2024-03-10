Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aile ve arkadaş çevrenizde desteklenmeyen davranış veya isteklerde bulunabilirsiniz. Bu da sizi biraz yalnızlaştırabilir.

BOĞA

Etrafınızdaki negatif enerji ile baş edebileceğiniz bir gündesiniz.

İç huzurunuzu yakalayabilecek ve insanları değiştirmeye çalışmayacaksınız.

İKİZLER

Kendinizi ifade etmek konusunda başarılı olduğunuz bir günde olacaksınız. Hitabetinizin kuvvetlenmesi iş yerinizde hemen dikkat çekmenize neden olabilir.

YENGEÇ

Bugünlerde duyacağınız dedikodu türevi konularda yorum yapmaktan kaçınmanız özellikle iş yerinizdeki prestijiniz için önemli olacak.

Sakin kalmakta fayda var.

ASLAN

Ön görülebilir konularda yardım isteyen kişilere yardım edebileceksiniz.

Ruh hali olarak üzerinizdeki yoğun neşe enerjisinin tadını çıkartma fırsatı yakalayabilirsiniz.

BAŞAK

Bugünlerde kendinizi başkaları ile kıyaslamayın ve işinizde rekabet içerisinde olmayın. Kendinizi işinize odakladığınızda rakipsiz başarılar elde edebileceksiniz.

TERAZİ

Son zamanlarda hayatınızdaki kötü giden olaylara çok fazla takılı kaldığınız bir dönemden geçiyorsunuz.

Seçimlerinizi dikkatli yapın.

Takıntıya gerek yok.

AKREP

Kendinizi geliştirdiğinizi görmek partnerinize ve ailenize iyi gelecek. Hayat dolu olmanız geleceğinizde güzel günlerin açığa çıkmasına vesile olacak.

YAY

Karmaşık fikirlerin içerisinde kalmamaya özen gösterin. Belirgin olan olaylara hızlıca önlem alabileceksiniz.

Hayatınıza ve seçimlerinize verdiğiniz değeri göreceksiniz.

OĞLAK

Aldığınız kararları sürdürmek ve her gün hedefinize küçük bir adım atmak sizi beklediğiniz başarıya götürecektir. Dualar ve ritüeller için uygun bir gün.

KOVA

Duygularınız konusunda kendinizi dizginlemeniz gereken bir gündesiniz. Güzel duyguların yanında kıskançlık gibi duygular da sizi ele geçirmeye çalışabilir.

BALIK

Aslında olması gerekenin farkındasınız fakat aksiyon almak noktasında sıkıntı yaşayabilirsiniz.

Etrafınızda sizi üzen kişilerin pişmanlık ve geri dönüş haberlerini alabilirsiniz.