Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilir ve kendinizi oldukça hoş hissedebilirsiniz. Karşı cinsle kuracağınız etkin iletişim size oldukça iyi gelecek.

BOĞA

İşinizde tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün. İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.

İKİZLER

Hayatınızdaki birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapmayı mümkün kılacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bağlantılar kurmanız mümkün.

YENGEÇ

Ödemeler hususunda dengeyi tutturmanız gerekmekte. Yeni iş fikirleri, maddiyat alanındaki yeni girişimler ve kazançlar sizlere oldukça iyi gelecek.

ASLAN

Mantıklı hareket edebilmeniz için kendinizi iyice dinlemeli ve sorunlarınızı çözmelisiniz. Şahıslarla olan sorunlarınız çözüldüğünde iş veriminiz de artacak.

BAŞAK

Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin iyileşmesi ve kendinizi daha özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

TERAZİ

Aşk konusunda istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde iş ve maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.

AKREP

Bugünlerde enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden sosyal etkileşiminiz de yüksek olacak.

YAY

Bugünlerde hayatınızı yeniden yapılandırmak için oldukça uygun bir süreçtesiniz.

Karşınıza çıkacak fırsatlar ve güzellikler de sizi güçlendirecek.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak maddi alanda oldukça verimli olacağınız bir dönemdesiniz.

KOVA

Maddi açıdan negatif düşünceler içerisinde olabilirsiniz.

İşinizde alacağınız bir fırsat ya da fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

BALIK

Sakinleşmeyle beraber aşk hayatınızda da tekrar olumlu adımlar atılacaktır. Geçmişinize bir sünger çekmeniz gerektiğini fark ettiniz ve geleceğe umutla bakabilme fırsatı yakaladınız.