SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 5 Mart günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 5 Mart 2024

5 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilir ve kendinizi oldukça hoş hissedebilirsiniz. Karşı cinsle kuracağınız etkin iletişim size oldukça iyi gelecek.

BOĞA
İşinizde tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün. İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.

İKİZLER
Hayatınızdaki birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapmayı mümkün kılacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bağlantılar kurmanız mümkün.

YENGEÇ
Ödemeler hususunda dengeyi tutturmanız gerekmekte. Yeni iş fikirleri, maddiyat alanındaki yeni girişimler ve kazançlar sizlere oldukça iyi gelecek.

ASLAN
Mantıklı hareket edebilmeniz için kendinizi iyice dinlemeli ve sorunlarınızı çözmelisiniz. Şahıslarla olan sorunlarınız çözüldüğünde iş veriminiz de artacak.

BAŞAK
Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin iyileşmesi ve kendinizi daha özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

TERAZİ
Aşk konusunda istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde iş ve maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.

AKREP
Bugünlerde enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden sosyal etkileşiminiz de yüksek olacak.

YAY
Bugünlerde hayatınızı yeniden yapılandırmak için oldukça uygun bir süreçtesiniz.
Karşınıza çıkacak fırsatlar ve güzellikler de sizi güçlendirecek.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak maddi alanda oldukça verimli olacağınız bir dönemdesiniz.

KOVA
Maddi açıdan negatif düşünceler içerisinde olabilirsiniz.
İşinizde alacağınız bir fırsat ya da fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

BALIK
Sakinleşmeyle beraber aşk hayatınızda da tekrar olumlu adımlar atılacaktır. Geçmişinize bir sünger çekmeniz gerektiğini fark ettiniz ve geleceğe umutla bakabilme fırsatı yakaladınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
4 Mart günlük burç yorumları 04 Mart 2024, Pazartesi 3 Mart günlük burç yorumları 03 Mart 2024, Pazar 2 Mart günlük burç yorumları 02 Mart 2024, Cumartesi 1 Mart günlük burç yorumları 01 Mart 2024, Cuma
33 yıllık aşkın meyvesi! Bergen’in Halis’i Erdal Beşikçioğlu’nun kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen’de birlikte rol almışlar...
Kızı bakın kim çıktı! Meğer Bergen’de birlikte rol almışlar...
Halis Serbest kimdir, evli mi, şuan nerede yaşıyor? Bergen’in katili Halis Serbest öldü mü, kaç yıl hapis cezası aldı?
Halis Serbest kimdir, evli mi, şuan nerede yaşıyor?
Gönül Dağı’na veda etti! Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yerine gelen isim
Gönül Dağı'na veda etti! Yerine bakın kim geldi
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Ankara’da dehşet: Yaşlı adam eşini ve oğlunu vurdu
Ankara'da dehşet!
SON DAKİKA