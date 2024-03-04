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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 4 Mart 2024

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4 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aile ilişkilerini anlayışla doldurup daha tevekkülü yüksek tutum sergileyebilirler ve limitleri oldukça bu bağlamda artabilir. Anlayışınız yükseliyor.

BOĞA
Aşk konusunda kendinizi kanıtlayacağınız ve partnerinizle dengeyi bulabileceğiniz bir dönemdesiniz.
Kendinizi verimli bir şekilde topluluklar önünde de gösterebilirsiniz.

İKİZLER
Rüyalarınızın gerçekçi olacağı bir evredesiniz.
Kabus sonrası agresif hissedebilirsiniz. Aile ilişkilerinde gerçekten anlayışlı olmayı denemeniz gereken bir dönemdesiniz.

YENGEÇ
İkili ilişkilerde gücünüz ortaya çıkabilir, ihtiyaç göstermeden sevebilirsiniz. Burada ince çizgi domine etme enerjisinden kaçınmak olacaktır.
Enerjinizi dengeleyin.

ASLAN
Bugünlerde aşk hayatınızdaki uzun süredir devam eden iniş ve çıkışlar dengeye oturabilir. Sunum gibi projelerinizi gerçekleştirmek için de uygun bir gün.

BAŞAK
Son zamanlarda duygusal konularda kendinizi dizginleyebilmeli, mantığınızla da hareket etmelisiniz.
Bir şeyleri istemeden idare etmeniz gerekebilir.

TERAZİ
İletişimin ön planda olacağı ancak bir o kadar da iletişim aksaklıklarının yaşanabileceği bir dönemdesiniz.
Sabırla beklediğiniz konuların meyvesini alabilirsiniz.

AKREP
Bugünlerde özellikle iş temelli konularda bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir. Bu süreç endişelenmenize ve kendinizi güvensiz hissetmenize neden olabilir.

YAY
Bugünlerde sezgileriniz sizler için rehber olacak ancak onları dinlemeniz önemli.
Spiritüel yönünüz ve farkındalıklarınızda belirgin değişimler olabilir.

OĞLAK
Sizler de rüyalarınıza dikkat etmelisiniz zira bilinçaltınızdan kendinizle alakalı önemli mesajlar alabileceğiniz gibi birtakım gelecek görüleri de yaşamanız mümkün.

KOVA
Kariyeriniz açısından önemli kararlar almaktan kaçının ancak geçmişten süregelen konularda aksiyonlar alabilirsiniz. Kariyer konularında önünüz açılabilir.

BALIK
Doğal bir gerginlik süreci ile karşı karşıya kalabilirsiniz ancak bu süreç hem geçici hem eğiticidir. Kriz yönetimi konusundaki başarınıza odaklanmalısınız.

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