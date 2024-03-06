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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 6 Mart 2024

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6 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu tepkimeler alabilir ve kendinizi oldukça hoş hissedebilirsiniz. Karşı cinsle kuracağınız etkin iletişim size oldukça iyi gelecek.

BOĞA
İşinizde tedirgin ve güvensiz hissetmeniz mümkün. İş ilişkilerinizi tekrar gözden geçirip rasyonel bir şekilde yapılması gerekeni yapabilmeniz gerekmekte.

İKİZLER
Hayatınızdaki birtakım problemlerden sıyrılacak ve doğru seçimler yapmayı mümkün kılacağınız bir dönemdesiniz. Güzel bağlantılar kurmanız mümkün.

YENGEÇ
Ödemeler hususunda dengeyi tutturmanız gerekmekte.
Yeni iş fikirleri, maddiyat alanındaki yeni girişimler ve kazançlar sizlere oldukça iyi gelecek.

ASLAN
Mantıklı hareket edebilmeniz için kendinizi iyice dinlemeli ve sorunlarınızı çözmelisiniz. Şahıslarla olan sorunlarınız çözüldüğünde iş veriminiz de artacak.

BAŞAK
Bekarlar için partner adaylarının artması, ilişkisi olanlar için ise ilişkinin iyileşmesi ve kendinizi daha özgüvenli ve çekici hissetmeniz durumu söz konusu.

TERAZİ
Aşk konusunda istediklerinizin gerçekleşmesi mümkün. Önümüzdeki günlerde iş ve maddiyatla ilgili problemleriniz yavaşça bitmeye başlayacak.

AKREP
Bugünlerde enerjinizin yüksek, seçimlerinizin farkındalığında olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu yüzden sosyal etkileşiminiz de yüksek olacak.

YAY
Bugünlerde hayatınızı yeniden yapılandırmak için oldukça uygun bir süreçtesiniz.
Karşısınıza çıkacak fırsatlar ve güzellikler de sizi güçlendirecek.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda bir şeyler istediğiniz gibi gitmeyebilir ancak maddi alanda oldukça verimli olacağınız bir dönemdesiniz.

KOVA
Maddi açıdan negatif düşünceler içerisinde olabilirsiniz.
İşinizde alacağınız bir fırsat ya da fikir ile maddi durumunuzu tekrar dengesine kavuşturabilirsiniz.

BALIK
Sakinleşmeyle beraber aşk hayatınızda da tekrar olumlu adımlar atılacaktır. Geçmişinize bir sünger çekmeniz gerektiğini fark ettiniz ve geleceğe umutla bakabilme fırsatı yakaladınız.

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