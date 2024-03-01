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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 1 Mart 2024

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1 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Bugünlerde arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde bazı mesafeler girebilir ancak yine de kendinizi iyi hissedecek olay ve durumları yaratabilirsiniz.

BOĞA
Özellikle de ilişkisi olmayan Boğa'lar duygusal konularda kendinizi açık hissettiğiniz için en iyi ve en belirgin fırsatları kendinize çekebileceksiniz.

İKİZLER
Kendinizi psikolojik olarak yeniliklere hazır hissedebilir ve bu bağlamda elinizdekilerden de faydalanabilirsiniz ayrıca iş bağlantılarınız da artabilir.

YENGEÇ
Yeni ve istikrarlı farkındalıklar geliştirebilirsiniz böylece hem iş hem de özel hayatınızdaki çevrenizde taktir toplayabilirsiniz. Bu da sizi çok mutlu edecek.

ASLAN
Bugünlerde birtakım krizleri fırsata çevirebileceğiniz şanslar elinize geçebilir.
Aşk hayatınızda çok belirgin olumlu adımlar atabilmeniz mümkün.

BAŞAK
Küçük şeylerle de mutlu olacağınız bir günde olduğunuz için ufak bir yürüyüşle doğa içerisinde olmak ve insanlardan izole olmak size çok iyi gelebilir.

TERAZİ
Duygusal konularda başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınız ön planda olabileceği için sportif ya da sanatsal faaliyetlerde başarılı olabilirsiniz.

AKREP
Duygusal olarak kendinizi yeniliklere hazır hissedeceksiniz Süreç biraz uzamış olsa da sonunda mutluluğu yakalayacaksınız. Doğa size oldukça faydalı olabilir.

YAY
Gündeminize gelecek bazı konular zorlayıcı gibi görünse de içerisindeki hayrı bularak çevrenizdeki mutsuz kişilere de ayrıca ilham olabilirsiniz.

OĞLAK
Bugünlerde insanların üzerinizde kurdukları baskıyı engellemek için kendinizi savunmak isteyebilir ve bur ihtiyaç doğrultusunda hareket edebilirsiniz.

KOVA
Bugün küçük sürprizlerin hayatınıza renk katabileceği bir gündesiniz. Sosyal projeler içerisinde yer almak isteyenleriniz için de verimli bir süreç olabilir.

BALIK
Bu aralar şaşırtıcı olacak ve eğer seyahat etme şansınız olursa, bunu değerlendirmeli ve zamanınızı geçirmenin iyi yolları olduğunu söyleyenleri görmezden gelmelisiniz.

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