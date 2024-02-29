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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 29 Şubat 2024

29 Şubat günlük burç yorumları

KOÇ
Günlük insanlarla olan iletişiminize dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Zaman içerisinde kendinizi daha iyi hissedeceğiniz fırsatlar karşınıza çıkacaktır.

BOĞA
Arkadaşlarınızla olan iletişiminizde beklentilerinizin karşılanmadığını hissedebilir. İstediğiniz, yeterli yardım ve desteği göremediğinizi düşünebilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde kendinize hak ettiğiniz gibi davranmayı isteyebilir, kişisel bakımınıza ve kendinizi korumaya daha çok önem verebilirsiniz.
Biraz bencillikten zarar gelmez.

YENGEÇ
Bugünlerde aşk hayatınızda olumlu bir süreçten geçmektesiniz.
İlişkinizde paylaşımcılık artabilir.
Sosyal ortamlarda da kendinizi sevdirebilirsiniz.

ASLAN
İkili ilişkinizde partnerinize karşı isteklerinizde açık olmayı ve iletişimi ön planda tutmayı unutmamalısınız.
İletişimsel problemleri yok etmek için bilinçli çaba gösterin.

BAŞAK
Bugünlerde duygusal konularda rasyonel düşünüyor olmanız partnerinizin hevesini kaçırabilir ancak günün sonunda orta yolu bulabilirsiniz.

TERAZİ
Kendinizi temiz başlangıçlara hazırlayabilirsiniz.
Aşk hayatınızdaki problemlerin varlığını yok saymak yerine çözüme gitmeyi denerseniz başarılı olabileceksiniz.

AKREP
Son zamanlarda duygusal olarak kendinizi daha güçlü hissedebilir, umutlu olabilirsiniz ancak karar verirken çok dikkatli olduğunuzdan emin olun.

YAY
Haksız rekabete karşı dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz.
Farklı davranan insanlar sizi şaşırtabilir.
Esnek düşünebilme kabiliyetiniz sayesinde başarılı olabilirsiniz.

OĞLAK
Son zamanlarda sosyal ortam ve çevrenizin de ayrıca genişleyeceği bir dönemde olduğunuz için merak ettiklerinizin cevaplarına çok kolay ulaşabilirsiniz.

KOVA
Bu aralar uzun zamandır yapmak istediklerinizi düşünebilir, onları hayatınızda yaşamak için uygun adımları başlatabilirsiniz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız var.

BALIK
Hayatınızı istediğiniz şekilde yaşamalısınız.
İsteklerinizi ön planda tutmak için dostlarınızla konuşmalı ve yardım almaktan çekinmemelisiniz.

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