Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Arkadaşlarınızın sevgisini kazandığınız bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.

Ev ve aile ortamında düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.

BOĞA

Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin ancak kendinizi istemediğiniz yüke de sokmayın. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın.

İKİZLER

Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.

YENGEÇ

Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.

Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.

ASLAN

Fikir alışverişinde bulunmak ve diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek.

Gün içerisinde atacağınız başarılı adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

BAŞAK

Kendinizi iyi ifade edebilme yeteneklerinizi bilhassa özgüveninizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

TERAZİ

Bitmeyen öğrenme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

AKREP

Çevrenizde sevilen biri olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.

Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.

YAY

Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

OĞLAK

Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.

Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

KOVA

Çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.

Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Kova'lar seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler.

BALIK

Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir. Sorumluluklarınızı unutmamalısınız.