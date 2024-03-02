PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 2 Mart günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
Tarihi 2 Mart 2024

2 Mart günlük burç yorumları

KOÇ
Arkadaşlarınızın sevgisini kazandığınız bugünlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz.
Ev ve aile ortamında düzeniniz içerisinde rahat olduğunuzu hissedebilirsiniz.

BOĞA
Partnerinize verdiğiniz değeri göstermekten çekinmeyin ancak kendinizi istemediğiniz yüke de sokmayın. Dürüst ve dengede kalmaya çalışın.

İKİZLER
Duygusal olarak kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.
Partnerinize karşı kendinizi tam olarak ifade edememe hissiyatı rahatsız hissetmenize neden olabilir.

YENGEÇ
Aşk hayatınızdaki problemleri çözümlemek için anlayışlı olmanız gerekmekte.
Bugünlerde kendinizi herhangi bir konuda bağlı hissetmek istemeyebilirsiniz.

ASLAN
Fikir alışverişinde bulunmak ve diğerleri ile ortak bir iş içerisinde görmek size iyi gelecek.
Gün içerisinde atacağınız başarılı adımlar büyük düşünmenizi sağlayacak.

BAŞAK
Kendinizi iyi ifade edebilme yeteneklerinizi bilhassa özgüveninizi ortaya koymanız etrafınızdaki insanların taktirini daha da fazla kazanmanıza vesile olacaktır.

TERAZİ
Bitmeyen öğrenme isteğinizle beraber eleştiriye de açık olmalısınız. En iyi olmak için gösterdiğiniz çabanın taktir edilmemesi sizi sinirlendirebiliyor.

AKREP
Çevrenizde sevilen biri olmanızla beraber kendinizi daha özgüvenli hissedebilirsiniz.
Gününüze huzur hakim olabilir bu da yaratıcılık gerektiren işlerinize yansıyabilir.

YAY
Karar almak noktasında problem yaşamayacağınız bir gündesiniz. Önemli konularda ne istediğinizi biliyor olmanız kendinizi iyi hissetmenize neden olacak.

OĞLAK
Cesaretin ön planda olduğu bugünlerde duygusal açıdan düşünmek istemeyebilirsiniz.
Partnerinize ya da sevdiklerinize karşı ilgisiz davranabilirsiniz.

KOVA
Çatışma odaklı olmaktan uzak kalmalısınız.
Aşk hayatınızda özellikle yalnız olan Kova'lar seçim yapmakta zorlanarak karşı tarafı oyalama eğiliminde olabilirler.

BALIK
Yasal konularda dikkatli davranmanız gerekebilir zira bugünlerde dikkatsizlikle gelen bir takım problemler baş gösterebilir. Sorumluluklarınızı unutmamalısınız.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
1 Mart günlük burç yorumları 01 Mart 2024, Cuma 29 Şubat günlük burç yorumları 29 Şubat 2024, Perşembe 28 Şubat günlük burç yorumları 28 Şubat 2024, Çarşamba 27 Şubat günlük burç yorumları 27 Şubat 2024, Salı
Kızıl Goncalar’da başrol değişikliği kararı çıktı! Dizinin alametifarikası belli oldu
Kızıl Goncalar'da başrol değişikliği kararı!
SON DAKİKA I Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de! 9 bin yeni sözleşmeli personel alınacak
9 bin sözleşmeli personel alınacak
MOGAN Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı 2024? Kaç lot verdi? MOGAN borsada ne zaman işlem görecek?
MOGAN Enerji halka arz sonuçları açıklandı mı?
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
Fon vurgununda yeni gelişme!
Gönül Dağı’nın Dilek’inden 22 ay sonra gelen itiraf! Eğer diziden ayrılmasaydım...
Gülsim Ali'den 22 ay sonra gelen Gönül Dağı itirafı!
SON DAKİKA