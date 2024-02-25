Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşılacak konular yüzden etrafınızdaki insanlara karşı agresif tutum sergilememelisiniz.

Stresinizi kontrol altında tutmak zor olabilir ancak başarabilmelisiniz.

BOĞA

Bugünlerde kendinizi iyi hissedebilirsiniz, enerjiniz yükselebilir.

Özellikle evinizi güzelleştirmek ve etrafınızda estetik alanlar oluşturmak için uygun bir gündesiniz.

İKİZLER

İlişkilerde güvence arayışınız artabilir.

Bu da sizin kendinizi iyi ifade etmeniz ile mümkün. Nezaketi ve zarafeti elden bırakmadan ilişki içerisinde olmanız önemli.

YENGEÇ

Kriz anlarında sakin kalmaya özen göstermeniz gerekmekte.

Sosyal açıdan olumlu olmakla beraber dikkatli de olunması gereken bir süreç içerisindesiniz.

ASLAN

Bugünlerde duygusal olarak da ilgi görmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

İlişkisi olan Aslan'lar partnerlerinden ilgi görme isteğini dile getirebilirler.

BAŞAK

Bugünlerde herkese güler yüz göstermekte sorun çekmeyeceğiniz için çevreniz genişleyebilir. Tanıdıklar ve çevrenizin genişlemesi durumları söz konusu.

TERAZİ

Kendinizi özellikle iş alanında kısıtlanmış hissedebilirsiniz ancak bu geçici bir süreçtir.

Yaratıcı para kazanma fikirlerinin aklınıza gelebileceği bir dönemdesiniz.

AKREP

İsyan ya da kabullendirme çabası işe yaramayacaktır. Bireyselleşmenin arttığı günlerde olduğumuz için partnerinizin bireysellik çağrısını dinlemelisiniz.

YAY

Bugünlerde eviniz, dekorunuz ya da herhangi bir alanda değişim yapmak için uygun ayrıca el işine yönelik yetenekleriniz de gün yüzüne çıkabilir.

OĞLAK

Eğitimlerinize devam etmek ve diğer alanlarda fikir sahibi olmak için oldukça uygun bir gün. Yeni bir şey öğrenmek gibi bir hedefiniz varsa aksiyon alabilirsiniz.

KOVA

Bugünlerde estetik algısına dair güzel girişimlerde bulunabilirsiniz.

İletişiminiz güçlenebilir ancak çevrenizden yeterli destek ve anlayışı göremeyebilirsiniz.

BALIK

Kısıtlanmışlık hali yeteneklerinizin ortaya çıkması için fırsat olabilir.

Ayrıca yön bulmak ve bir konuda karar vermek hususunda sezgilerinize de güvenmeniz gerekebilir.