Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İlişkide aldığınız birtakım sorumluluklar ve partnerinizin aldığı sorumluluklar denk düşmeyebilir bunlar da belirsizlik içerisinde hissetmenize neden olabilir.

BOĞA

Bugünlerde aşk konusunda ne istediğinizi bilmeniz önem kazanacak olsa da çekiciliğinizin artması ile beraber seçenekler arasında da kalabilirsiniz.

İKİZLER

Arkadaşlık ilişkilerinizde dostlarınız için elinizden geleni yapsanız da karşılığını göremeyebilirsiniz.

Kimin gerçek dostunuz kimin sahte olduğunu iyi ayırt edin.

YENGEÇ

Özellikle şansınızın aşk konusunda yaver gideceği ve kendinizi karşı tarafa açıklama fırsatı yakalayacağınız bir gündesiniz. İsteklerinizde net olmanız oldukça önemli.

ASLAN

Sağlığınızla alakalı olumlu gelişmelerin ve güzel süreçlerin yaşanması mümkün.

Aşk konusunda karşınıza birtakım beklenmedik fırsatlar da çıkabilir.

BAŞAK

Düşünmek istediğiniz bir dönemde olsanız da sevdikleriniz buna çok izin vermeyebilir.

Duygusallık ve gerçek hayatın dengesini kurma becerileriniz ön planda olabilir.

TERAZİ

Ruhsal enerjiniz ve sezgileriniz yükselebilir.

Bu durum da beraberinde size yeni kapılar açarak fırsatlar getirebilir. Niyetlerinizin enerjisini üzerinizde taşımaya çalışın.

AKREP

Bugünlerde duygusal konulara ve sevgiye daha fazla önem verebilirsiniz. Hayatı mümkün olduğunca olduğu gibi karşılayın ve direnç göstermeden yaşamaya çalışın.

YAY

Cümlelerinizi özenli seçmeniz oldukça büyük önem taşıyacak.

Ayrıca dua etmek, meditasyon yapmak ve totemler oluşturmak için de uygun bir gün.

OĞLAK

Bugünlerde hem kendinizin hem de başkalarının hayatını iyileştirecek fikir ve ilhamlara açık olabilirsiniz.

Sosyal açıdan kendinizi hareketli hissedebilirsiniz.

KOVA

Son zamanlarda mesleki konularda birtakım hırslarınızın artması, ilişki konusunda belirsizlikler yaşamanıza ve yaşatmanıza neden olabilir.

BALIK

Dostlarınızla ilgilenmeyi ve ilgi görmeyi tercih edebilirsiniz.

Keyifli sohbetler ve insanlar ilginizi çekebilir ayrıca entelektüel konulara başlamak için uygun bir gün.