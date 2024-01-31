Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız.

Sevdiğinizle ilişkiniz yeni boyutlar kazanabilir .

BOĞA

Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

Eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız ile haberleşip birlikte programlar yapın.

İKİZLER

Ortaya çıkan sorumluluklar karşısında daha dengeli hareket etmelisiniz.

Verimli bir aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize tamamen açın.

YENGEÇ

Son zamanlarda kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor. Hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için araştırmalar yapabilirsiniz.

ASLAN

Olumlu ya da olumsuz anlamda çabanızın dikkat çekeceği tesirler altındasınız. Sabırlı olun. İsteklerinizi ciddi bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK

Özellikle de daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Konuşmak yerine işinize yoğunlaşmalısınız.

TERAZİ

Mesleki konularda atak ve cesur davranmaya, yaptıklarınızı görünür kılmaya gayret edin. Burada kişisel önlemlerinizi almanız oldukça önemli. Kırıcı olmayın.

AKREP

İlişkiniz yeni boyutlar kazanabilir Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.

YAY

Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.

Nazik bir şekilde düşünce ve görüşlerinizi ifade etmeye özen gösterin.

OĞLAK

Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir. Parasal konular üzerine eğildiğinizde dürtülerinizi işe karıştırmamaya dikkat edin.

KOVA

Ailenize ve çevrenize yakınlaşmak ve güzel ortamlar yaratmak için harika bir zaman. Başarı elde etmek istiyorsanız, gereksiz diyaloglardan uzak durun.



BALIK

Taşınma ya da ev bağlantılı konularda başarı elde edeceğiniz bir gündesiniz.

Uzaklarda yaşayan dostlarınız ile haberleşeceksiniz.