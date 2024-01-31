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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
31 Ocak 2024, Çarşamba

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31 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Aile içerisine sızan kişilerce oluşabilecek hilelere karşı uyanık olmanız gereken bir zamandasınız.
Sevdiğinizle ilişkiniz yeni boyutlar kazanabilir .

BOĞA
Aşk hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.
Eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Eski arkadaşlarınız ile haberleşip birlikte programlar yapın.

İKİZLER
Ortaya çıkan sorumluluklar karşısında daha dengeli hareket etmelisiniz.
Verimli bir aşk yaşayabilmek için kendinizi partnerinize tamamen açın.

YENGEÇ
Son zamanlarda kendinize olan güveniniz giderek yükseliyor. Hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için araştırmalar yapabilirsiniz.

ASLAN
Olumlu ya da olumsuz anlamda çabanızın dikkat çekeceği tesirler altındasınız. Sabırlı olun. İsteklerinizi ciddi bir biçimde ortaya koyabilirsiniz.

BAŞAK
Özellikle de daha mutlu bir ilişki için karşınızdakini iyi dinlemeye özen göstermeniz gerekmekte. Konuşmak yerine işinize yoğunlaşmalısınız.

TERAZİ
Mesleki konularda atak ve cesur davranmaya, yaptıklarınızı görünür kılmaya gayret edin. Burada kişisel önlemlerinizi almanız oldukça önemli. Kırıcı olmayın.

AKREP
İlişkiniz yeni boyutlar kazanabilir Bu gelişmelerin iyi ya da kötü olması sizin olaylara göstereceğiniz tutum ile doğru orantılı olabilir.

YAY
Ailenizi karıştırabilecek dedikodu durum ve şartları oluşabilir.
Nazik bir şekilde düşünce ve görüşlerinizi ifade etmeye özen gösterin.

OĞLAK
Daha duygusal ve anlayışlı bir tutum sergilemek size iyi gelecektir. Parasal konular üzerine eğildiğinizde dürtülerinizi işe karıştırmamaya dikkat edin.

KOVA
Ailenize ve çevrenize yakınlaşmak ve güzel ortamlar yaratmak için harika bir zaman. Başarı elde etmek istiyorsanız, gereksiz diyaloglardan uzak durun.

BALIK
Taşınma ya da ev bağlantılı konularda başarı elde edeceğiniz bir gündesiniz.
Uzaklarda yaşayan dostlarınız ile haberleşeceksiniz.

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