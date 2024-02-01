Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Çocuklar ve kardeşleriniz ile ilgileneceksiniz.

İkili ilişkilerinizde sakin kalmalısınız.

Bazı konularda sabırsız davranabilirsiniz.

BOĞA

Enerjik olabilirsiniz ancak dikkatli olmak zorundasınız. Ufak konularda geri adım atmak için bahane arıyor gibisiniz.

İKİZLER

Bugünlerde karşılaştığınız olaylar bilinçaltınızı harekete geçirecek ve geçmişte yaşadığınız olayları hatırlayacaksınız.

YENGEÇ

Çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Ortak çalışmalar için uygun bir gün.

Kardeşlerle ilgili yenilikler gündemde.

ASLAN

Maddi manevi sürprizler, anlaşmalar veya seyahatler hayatınızı renklendirebilir.

Sosyalleşmek popülaritenizi arttıracaktır.

BAŞAK

Çocukluğunuzu ve eski davranışlarınızı gözden geçirebilir, önemsediğiniz kişilerin davranışlarından etkilenebilirsiniz.

TERAZİ

Parasal konulara yönelik girişimlerinizde başarılı olacak ve isteklerinizi gerçekleştirmek için harekete geçeceksiniz.

AKREP

Dostlarınızla aranızdaki ilişkilerin değiştiğini düşünüp iş arkadaşlarınızın sizi ciddiye almalarını isteyeceksiniz.

YAY

Bugünlerde enerjiniz yükseliyor.

Kendinizi daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz.

Arkadaşlarınızın desteğini alabilirsiniz.

OĞLAK

Sevdiğiniz kişilerle işbirliği yapabilirsiniz.

İlgi alanınızla uğraşmanızda fayda var. Çok şefkatlisiniz ancak kavgaların ortasında kalabilirsiniz.

KOVA

Sevdiğinizle aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak. Ani değişiklikler yüzünden fazla etkilenebilirsiniz.

BALIK

Yeni girişimlerde bulunarak kendinizi kanıtlamaya çalışacaksınız.

Hal böyle olunca hayatınız daha rutin bir hale gelebilir.