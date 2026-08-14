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Diyarbakır Çınar'da acı kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır Çınar'da acı kaza! Minibüs ile traktör çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Mardin-Diyarbakır kara yolu üzerinde minibüs ile traktörün çarpışması sonucu feci bir trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, minibüs ile traktörün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle minibüsün devrildiği kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE MİNİBÜS DEVRİLDİ

Kaza, Mardin-Diyarbakır kara yolunun Çınar ilçesine bağlı kırsal Beşpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, I.U. idaresindeki minibüs ile N.B. yönetimindeki traktör henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden minibüs yola devrildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 6 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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