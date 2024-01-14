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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
14 Ocak 2024, Pazar

14 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bu aralar mesleki konularda yeniliklere açık olmanızda fayda var. Ancak o zaman partnerinizle ya da yeni birileri ile ilgilenme fırsatı yakalayabilirsiniz.

BOĞA
Bugünlerde karakteristik özelliklerinizi ön plana koyabilirsiniz ancak baskılamak yerine orta yolu bulmaya çalışmak ilişkinizi daha sürdürülebilir kılar.

İKİZLER
Aşk hayatınızda kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
Bugünlerde içe dönük bir tutum sergilediğinizin farkına varmalı ve dış dünyaya da adapte olabilmelisiniz.

YENGEÇ
Aşk hayatınızda bir şeyleri yoluna koymak için çaba göstermeniz gerekebilir. Özellikle karşınızdaki kişiyi dinlemeye ve anlamaya çalışmanız sizin için önemli olacaktır.

ASLAN
Azimle gerçekleştirdiğiniz başarılarınızın başkalarınca taklit edildiğini görmek ya da yolunuza konulan bir takım setler sizi oldukça rahatsız ve tedirgin edebilir.

BAŞAK
Sağlık konusunda kendinize dikkat etmelisiniz.
Soğuk algınlığı, bağışıklıkta düşüş gibi durumlar sizi çok etkileyebilir. Bugün önce sağlığınız sonra ilişkiniz odakta olabilirsiniz.

TERAZİ
Aşk hayatınızda gösterdiğiniz yoğun çabanın meyvelerini toplayabilirsiniz.
Partnerinizle beraber ortaklaşa etkinlikler yapmak için uygun bir gün.

AKREP
İş hayatınızda beklemediğiniz şekilde limitlerinizi zorlayarak hak arayışınızı sürdürebilirsiniz.
Duygusal olarak sevdiklerinizden destek görmek isteyebilirsiniz.

YAY
Bugünlerde aşk hayatınızda oldukça verimli bir süreçten geçebilirsiniz. Evli olan İkizler evliliklerini iyileştirebilir ve eşleri ile problemlerini çözebilir.

OĞLAK
Bekar olan Oğlak'lar niyetlerindeki kişiyle sosyal ortamlarda tanışabilirler. Aşk konusunda ne istediğinizi bilmenizin oldukça önemli olduğu bir gündesiniz.

KOVA
Bugünlerde sağlığınızla ilgilenirken ilişkiye tam olarak istediğiniz ilgiyi gösteremeyebilirsiniz.
Partnerinizle aranızda bir takım kopukluklar oluşabilir.

BALIK
Kendinizi iyi hissettiğiniz ve kusurlarınızı kolaylıkla düzeltebildiğiniz, kendinizi geliştirebildiğiniz bir gündesiniz. Düşüncelerinize de dikkat etmelisiniz.

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