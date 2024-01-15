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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
15 Ocak 2024, Pazartesi

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15 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Sizi tedirgin eden konularda değişiklik yapmaya cesaret gösterebilmeniz ve planlı olmanız gerekmekte. Bu şekilde daha sağlıklı ve verimli bir aşk hayatına sahip olabilirsiniz.

BOĞA
Aşk hayatınızda bahanelerin arkasına saklanmak yerine dürüstçe fikirlerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz.
Duygusal kapasite ve gelişiminizin artacağı bir süreçtesiniz.

İKİZLER
Bugünlerde hayatınıza dair kendinizi huzursuz ve tedirgin hissedebilirsiniz. Bu kendinize artık yeni bir rota belirlemeniz gerektiği anlamına gelebilir.

YENGEÇ
Özellikle yalnız olan Yengeç'ler bir partner bulma hususunda oldukça başarılı olabilirler ve karşı cinsten yoğun ilgi görerek kendilerini oldukça iyi hissedebilirler.

ASLAN
Zamanlama konusunda bugün çok başarılı olabilir, her işinize tam zamanında yetişebilirsiniz.
Günün planı sezgilerinizle uyumlu bir şekilde gidebilir.

BAŞAK
Sunum gibi konularda başarılı olabilir, hitabetinizi kuvvetlendirebilirsiniz.
Kendinizi sosyal hissettiğiniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmek isteyeceğiniz bir gündesiniz.

TERAZİ
Bugünlerde mesleki konularda ise duygularınızla mantığınızı denk düşürmeye çalışırken çok fazla düşünerek adım attığınızı fark edebilirsiniz.

AKREP
Akşam saatleri evinizle ilgilenmek için oldukça uygun olacak. Dekora dair değiştirmek istediklerinizi değiştirebilirsiniz.
Kişisel bakım için de akşam saatleri oldukça uygun.

YAY
Bugünlerde iş ve aşk konularında kendinizi çokça ifade etmek istemeyebilir, bir şeyleri partnerinizin kendisinin anlamasını bekleyebilirsiniz.

OĞLAK
Bu aralar iş konusunda bünyenizi yorgun düşürecek bir yaşam anlayışı benimsemenizle beraber soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara direnciniz kırılabilir.

KOVA
Bugünlerde sosyal açıdan verimli ve uzun vadeli dostluklar kurabilirsiniz.
Etrafınızdaki insanlar sizlerle vakit geçirmekten büyük keyif olacaklar.

BALIK
Kendinize iyi bakmalı ve sorumluluklardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışmalısınız.
Potansiyelinizi yavaş yavaş açın ve birden kendinize çok fazla yüklenmeyin.



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