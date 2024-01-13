Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk hayatınızda dengeli bir ilişki kurmayı hedefleyebilirsiniz.

Partnerinizin yoğun ilgisine maruz kalmak hoşunuza gitmeyebilir. İstikrarlı gidişatla başarılı da olabilirsiniz.

BOĞA

Bazı konularda özgüveninizin artması ile beraber özellikle profesyonel yaşantınızda yenilikler için hayaller kurabilir ve planlamalar yapabilirsiniz.

İKİZLER

Bir şeyleri bekleterek bir yere varamayacağınızı keşfedebilirsiniz.

İlişkilerinizde yapıcı olmak işinizde de güzel süreçlere girmenize vesile olabilir.

YENGEÇ

Destek ya da tavsiye almak bugünlerde size çok iyi gelecektir.

Sevildiğinizi derinden hissettirecek durumlar yaşanabilir. Siz de sevginizi göstermekten çekinmeyin.

ASLAN

Bugünlerde isteklerinize gitmekte oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yolun kendinizi deneyim olarak görebilir ve daha geniş çerçevede düşünebilirsiniz.

BAŞAK

Duygusal olarak yorgun hissedebilirsiniz.

Bir şeyleri düşünerek konuşmakta fayda var. İsteklerinizi net bir dille söylerseniz gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek olabilir.

TERAZİ

Duygusal olarak kendinizi zorlarsanız stres odaklı problemler baş gösterebilir.

Bu yüzden bazı olayları çözümlemeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmelisiniz.

AKREP

Kimseyi üzmek istememeniz taktir topluyor ancak kendinizi kurban rolüne koymamalısınız. Önceliğin kendiniz olması gerektiğini hep hatırlamaya çalışmalısınız.

YAY

Bugünlerde ilişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir, bu durum da zaten sıkılgan yapınızda aksiyon alma isteği uyandırabilir.

OĞLAK

Bugünlerde bazı olayları çözümlemek için ise çaba göstermelisiniz.

Hayatınızı düzene sokmak ve istemediklerinizi hayatınızdan çıkarmak için uygun bir gün.

KOVA

Detaycı tarafınız işlerinizi hızlı bitirmenize engel olabilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalarda yardım almaktan çekinmeyin, sürekli güçlü durmaya çalışmayın.

BALIK

Bugünlerde duygusal olarak sessizliğinizi korumak isteseniz de söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz uygun üslubu zorlanmadan bulabilirsiniz.