PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Astrolog Binnur Sormageç 13 Ocak günlük burç yorumları
Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
13 Ocak 2024, Cumartesi

13 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Aşk hayatınızda dengeli bir ilişki kurmayı hedefleyebilirsiniz.
Partnerinizin yoğun ilgisine maruz kalmak hoşunuza gitmeyebilir. İstikrarlı gidişatla başarılı da olabilirsiniz.

BOĞA
Bazı konularda özgüveninizin artması ile beraber özellikle profesyonel yaşantınızda yenilikler için hayaller kurabilir ve planlamalar yapabilirsiniz.

İKİZLER
Bir şeyleri bekleterek bir yere varamayacağınızı keşfedebilirsiniz.
İlişkilerinizde yapıcı olmak işinizde de güzel süreçlere girmenize vesile olabilir.

YENGEÇ
Destek ya da tavsiye almak bugünlerde size çok iyi gelecektir.
Sevildiğinizi derinden hissettirecek durumlar yaşanabilir. Siz de sevginizi göstermekten çekinmeyin.

ASLAN
Bugünlerde isteklerinize gitmekte oldukça keyifli zaman geçirebilirsiniz. Yolun kendinizi deneyim olarak görebilir ve daha geniş çerçevede düşünebilirsiniz.

BAŞAK
Duygusal olarak yorgun hissedebilirsiniz.
Bir şeyleri düşünerek konuşmakta fayda var. İsteklerinizi net bir dille söylerseniz gerçekleştirilme ihtimali daha yüksek olabilir.

TERAZİ
Duygusal olarak kendinizi zorlarsanız stres odaklı problemler baş gösterebilir.
Bu yüzden bazı olayları çözümlemeye çalışmadan olduğu gibi kabul etmelisiniz.

AKREP
Kimseyi üzmek istememeniz taktir topluyor ancak kendinizi kurban rolüne koymamalısınız. Önceliğin kendiniz olması gerektiğini hep hatırlamaya çalışmalısınız.

YAY
Bugünlerde ilişkiniz için gösterdiğiniz çaba karşılığını bulamayabilir, bu durum da zaten sıkılgan yapınızda aksiyon alma isteği uyandırabilir.

OĞLAK
Bugünlerde bazı olayları çözümlemek için ise çaba göstermelisiniz.
Hayatınızı düzene sokmak ve istemediklerinizi hayatınızdan çıkarmak için uygun bir gün.

KOVA
Detaycı tarafınız işlerinizi hızlı bitirmenize engel olabilir. Kendinizi iyi hissetmediğiniz noktalarda yardım almaktan çekinmeyin, sürekli güçlü durmaya çalışmayın.

BALIK
Bugünlerde duygusal olarak sessizliğinizi korumak isteseniz de söylemek istediklerinizi söyleyeceğiniz uygun üslubu zorlanmadan bulabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
12 Ocak günlük burç yorumları 12 Ocak 2024, Cuma 11 Ocak günlük burç yorumları 11 Ocak 2024, Perşembe 10 Ocak günlük burç yorumları 10 Ocak 2024, Çarşamba 9 Ocak günlük burç yorumları 09 Ocak 2024, Salı
CHP’de Behzat Ç. operasyonu! Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında kriz patlıyor... Erdal Beşikçioğlu’nu kim önerdi?
CHP'de "Behzat Ç." operasyonu!
Primi eksik olanlar için liste değişti! SGK, yaş gün tablosu hesabını yeniden yapın! 3000-4000-5000-7200 günü olanlar...
Primi eksik olanlar için liste değişti!
SSK ve Bağ-Kurluya ek zam Kabine’ye geliyor: Süreç nasıl ilerleyecek? Hangi formüller gündemde? Ne zaman yatırılacak?
SSK ve Bağ-Kurluya ek zam takvimi
8 sene evli kaldılar! Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı: “Büyük bir şöhrete ulaşınca...” Kızının babası bakın kim çıktı
Aydan Şener’den yıllar sonra boşanma itirafı
EMEKLİYE EK ZAM | SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine gündeminde! Gözler Külliye’de! Kim ne kadar alacak? Hükümetten flaş açıklama
SSK ve Bağ-Kurlunun ek zammı Kabine'de
SON DAKİKA