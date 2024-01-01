Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Aşk konusunda partnerinize şans vermeyi tercih edebilirsiniz.

İlişkinizi düzeltmek adına çaba gösterebilir kendinizi bu süreçte geliştirerek hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

BOĞA

Yaptıklarınız sonrasında pişman olduğunuz şeylere dönüşebilir.

Bu yüzden iyi planlama yapmalı ve herhangi bir konuda hamle yapmadan önce iyi düşünmelisiniz.



İKİZLER

Bu aralar affedemediğiniz konularda daha affedici olmayı tercih edebilirsiniz.

Sevdiklerinizi destekleyebilir, olumlu bir süreç geçirmeye çalışabilirsiniz.



YENGEÇ

Duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz.

Kendiniz için iyi olanı yapmayı tercih etseniz de zaman zaman emin olamayabilirsiniz.



ASLAN

Bugünlerde çevrenizdeki bazı konularda sizden fedakarlık yapmanız beklenebilir.

Siz de bunu sonuna kadar gerçekleştirmek için çaba gösterebilirsiniz.



BAŞAK

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi ilişki içerisinde verimli hissetseniz de partnerinizle uyumu yakalamak için daha çok gözlem yapmanız gerekebilir.



TERAZİ

Bugünlerde aşk hayatınızda tecrübelerinizi bilinçli bir şekilde kullanarak gününüzü şekillendirebilirsiniz.

Partnerinizle iletişimi ön planda tutabilirsiniz.



AKREP

Sorumluluklarınızın bilincinde davranmayı tercih edebilirsiniz.

Duygusal olarak kendinizi bazı konularda hazır hissetmeseniz de manevi yönünüzü güçlendirebilirsiniz.



YAY

Bugünlerde aşk hayatınızda partnerinize gösterdiğiniz ilgi beraberinde sevgi de getirecektir. Partnerinizin de ilişki içerisindeki rolüne dikkat etmelisiniz.



OĞLAK

Kendinizi duygusal hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Özellikle geçmişte kalan konuların tekrar gündeme gelmesi sizde bir huzursuzluk yaratabilir.



KOVA

Sağlıklı bir iletişim kurmanın neticesinde olumlu bir ilişki de yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda sakinlik ve huzur arayabilirsiniz. Çabalarınız bu bağlamda sonuç verebilir.



BALIK

Aşk konusunda verimli olmak için gösterdiğiniz çabayı karşı taraftan görmemek soru işaretler yaratabilir ancak bugün, radikal karar almak için uygun değil.