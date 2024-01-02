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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
2 Ocak 2024, Salı

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2 Ocak günlük burç yorumları

KOÇ
Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz.
Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için. Baş bölgenizi soğuktan korumalısın.

BOĞA
Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri tam anlamı ile yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz. Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.

İKİZLER
Bugünlerde ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.
Bu seyahat size iyi gelecek. Yeni sosyal çevre ve dostlar edineceksiniz.

YENGEÇ
Bugünlerde maddi yatırımlarınızı erteleyin. Artık kötü günler geride kaldı.
Tadını çıkarabilirsiniz.
Bugün öfke kontrolü yapmalısın.

ASLAN
Sevdiklerinizle birlikte olmak size bir hayli mutluluk veriyor.
Akşam saatlerinde partnerinizden alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.

BAŞAK
Bugün hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz.

TERAZİ
Hareketli bir gün geçireceksiniz. İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak. Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz.

AKREP
Uzun zamandır beklediğiniz bu haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi gururlandıracak.
Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.

YAY
Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde.
Alacağınız maddi bir yardım sizi heyecanlandıracak.
Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.

OĞLAK
Bugünlerde Oğlak'lar duygusal yönünüz ağır basıyor. Bu durumu sürekli tekrar ediyor olursanız ileriki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar.

KOVA
Uzun zamandır yeni bir iş hayali kuruyorsunuz.
Bugün beklediğiniz bu haberi alabilirsiniz. Mali sıkıntılarınız hat safhada olması sizi bunalıma sürüklemiş adeta.

BALIK
Sevdikleriniz kişilerle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun.
Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.

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