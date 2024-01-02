Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugün çok fazla harcama yapacağa benziyorsunuz.

Harcama konusunda dikkatli olun yarın zor bir durumda kalmamak için. Baş bölgenizi soğuktan korumalısın.

BOĞA

Aşk konusunda vermiş olduğunuz sözleri tam anlamı ile yerine getirmek için var gücünüzle çabalıyorsunuz. Oysa ki partneriniz bir hayli sabırsız.

İKİZLER

Bugünlerde ani gelişen olaylar karşısında seyahat planları gerçekleştirebilirsiniz.

Bu seyahat size iyi gelecek. Yeni sosyal çevre ve dostlar edineceksiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde maddi yatırımlarınızı erteleyin. Artık kötü günler geride kaldı.

Tadını çıkarabilirsiniz.

Bugün öfke kontrolü yapmalısın.

ASLAN

Sevdiklerinizle birlikte olmak size bir hayli mutluluk veriyor.

Akşam saatlerinde partnerinizden alacağınız bir haber mutluluğunuzu ikiye katlayacak.

BAŞAK

Bugün hayalleriniz dorukta boş hayaller sizler için geçici bir süreç oldukça dikkatli olmalısınız. Hayati kararlar ani verilmeyeceğini sizde biliyorsunuz.

TERAZİ

Hareketli bir gün geçireceksiniz. İş yerinizde terfi haberleri sizlere neşe ve huzur sağlayacak. Sürekli geçmişi irdeliyor ve anılarınızı yaşıyorsunuz.

AKREP

Uzun zamandır beklediğiniz bu haberi sosyal çevrenizde paylaşmak sizi gururlandıracak.

Ancak bu arada sağlığınızı bir hayli ihmal ediyorsunuz.

YAY

Bugün kendinizden oldukça emin ve huzurunuz yerinde.

Alacağınız maddi bir yardım sizi heyecanlandıracak.

Sıkıntılarınız azalmaya başladı bile.

OĞLAK

Bugünlerde Oğlak'lar duygusal yönünüz ağır basıyor. Bu durumu sürekli tekrar ediyor olursanız ileriki günlerin planlarını yapamayacağınız aşikar.

KOVA

Uzun zamandır yeni bir iş hayali kuruyorsunuz.

Bugün beklediğiniz bu haberi alabilirsiniz. Mali sıkıntılarınız hat safhada olması sizi bunalıma sürüklemiş adeta.

BALIK

Sevdikleriniz kişilerle kısa sürede olsa ufak tefek tartışma konusu olacak konulardan kendinizi uzak tutun.

Bazı sorumluluklarınızda göz ardı etmemelisiniz.