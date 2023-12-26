Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde duygusal olarak kendinizi boşlukta hissettiğiniz konuların çabalarınız ile dolabileceğini bilmelisiniz. İlişkisel konularda cesur olmalısınız.

BOĞA

Bugünlerde hayattan dilek ve niyetlerinizin minimal düzeyde olduğu şu günlerde kendinizi ufak şeylerle mutlu edebilmenin huzurunu sürebilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde kendinizi başkalarına yardım ederken bulsanız da dengenizi iyi kurmalı, abartıdan kaçınmalı, kişiselliğinizi ön planda tutmalı ve hep hatırlamalısınız.

YENGEÇ

Risk alarak kendinizi ifade edebilir, attığınız adımların olumlu sonuç getirmesi ile beraber özgüveninizi arttırabilirsiniz. Bugün size huzur vererek rahatlatabilir.

ASLAN

Bu dönemde bazı diğer konularda da suçluluk hissediyor olabilirsiniz ancak her şey olması gerektiği için var oldu bu yüzden kendinizi suçlamamalısınız.

BAŞAK

Zaman içerisinde karar almak ve aldığınız kararları uygulamayı tercih edebilirisiniz. Ayrıca sosyal alanlardaki ilişkilerinizi de yeniden gözden geçirebilirsiniz.

TERAZİ

Bugünlerde duygusal konularda hassasiyetinizin arttığı bir sürece girebilirsiniz.

Yardım almayı kabul etmek işlerinizin verimli olmasını sağlayacaktır.

AKREP

Aşk hayatınızda verimsiz hissedebileceğiniz bir dönemdesiniz.

Partnerinize tam olarak yardımcı olamadığınızı ya da katkı sağlayamadığınızı hissediyor olabilirsiniz.

YAY

Partnerinizle olan ilişkinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.

İlişkinizi yürütmek için gösterdiğiniz çabaya değip değmediğini görmek isteyeceksiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızdaki fırsatları değerlendirmek isteyebilirsiniz.

İş hususunda da büyük düşünmeyi alışkanlık haline getirebilirsiniz.

Kendinizi fark etmelisiniz.

KOVA

Partnerinize karşı alınganlık göstermediğinizden emin olmalısınız.

İş konusunda yenilikler başlatmak faydalı olabilir hatta başlatırken destek almaktan da çekinmeyin.

BALIK

Zaman içerisinde edinimleriniz size oldukça fayda sağlayabilir.

Kendinizi ve limitlerinizi zorladığınız ancak bu sayede geliştiğiniz bir süreç içerisinde olabilirsiniz.