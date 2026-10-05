MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten ve ortakları Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek ile mahrem imamlardan oluşan AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı belirlendi. Yazılımlarda AUDIT log kayıtlarının tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı.

ski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın T.C. kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü.

İZLERİ SİLEN İNÖNÜ AKGÜN ALP'Tİ

Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında EMİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldığı belgelendi. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi.

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