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MASAK'taki FETÖ'cü Eda Aydoğan soru hırsızı çıktı: KPSS'den iki gün önce evlere gitti cevapları verdi

Bilişim casusluğu soruşturması derinleşiyor. MASAK'ın eski istatistikçisi Eda Aydoğan'ın, 2016-19 döneminde yetkisi olmamasına rağmen kurumun tüm veri tabanına ulaşabildiği saptandı. 2013 KPSS öncesi kilit rol oynayan Aydoğan'ın, FETÖ'nün hücre evlerine çalınan soruları getiren isim olduğu ortaya çıktı.

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MASAK'taki FETÖ'cü Eda Aydoğan soru hırsızı çıktı: KPSS'den iki gün önce evlere gitti cevapları verdi

MASAK soruşturmasında geçen hafta tutuklanan Eda Aydoğan'ın, 2013 KPSS öncesi çalınan soruları FETÖ'cülere dağıttığı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı casusluk soruşturmasında, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) bünyesindeki Entegre Mali İstihbarat Sistemi (EMİS) ile en stratejik veri tabanlarına yönelik düzenlenen organize casusluk ve veri sabotajının kan donduran detayları ortaya çıktı.

Eda Aydoğan'ın sınav sorularını FETÖ'cülere dağıttığı ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Eda Aydoğan'ın sınav sorularını FETÖ'cülere dağıttığı ortaya çıktı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Yürütülen "Siyasal veya Askeri Casusluk" soruşturmasında; eski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler Zehra Yılmaz, Zeki Özcan ve Mehmet Yazıcı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KİLİT ŞÜPHELİ: EDA AYDOĞAN

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre soruşturmanın en kritik figürlerinden biri olan eski MASAK İstatistikçisi Eda Aydoğan hakkındaki tespitler adli dosyada geniş yer buldu. Aydoğan'ın, kurumda hiçbir idari yetkisi bulunmamasına rağmen 2016-2019 yılları arasında Oracle Exadata veri tabanına tüm verileri görüp değiştirebilen tam yetkili 'ADMIN' sıfatıyla erişim sağladığı saptandı.

Eda Aydoğan'a sistemde üst düzey yetki verildiği belirlendi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Eda Aydoğan'a sistemde üst düzey yetki verildiği belirlendi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Adli dosyaya giren bir tanık beyanında Aydoğan; 2013 KPSS sınavından iki gün önce kaldıkları FETÖ hücre evine şıkları işaretli sınav sorularını getirerek şüphelilere yemin ettiren kişi olarak teşhis edildi. Siyasi kişilerin mali verileri sorgulandığında üst amirlere otomatik e-posta gönderen güvenlik mekanizması, 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra, 2 Eylül 2016 tarihinde sessizce devre dışı bırakıldı.

Aydoğan'ın KPSS sınavından 2 gün önce sorular ve cevapları FETÖ evlerinde dağıttığı belirlendi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Aydoğan'ın KPSS sınavından 2 gün önce sorular ve cevapları FETÖ evlerinde dağıttığı belirlendi. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

FETÖ'YE 210 MİLYONLUK FİNANSMAN

MASAK'ın yazılım altyapısını yürüten ve ortakları Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imam Hakan Çiçek ile mahrem imamlardan oluşan AGMLAB, MRD ve Barış Ata isimli bilişim şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin ihaleler yoluyla örgüte 210 milyon TL finansman sağladığı belirlendi.
Yazılımlarda AUDIT log kayıtlarının tutulmadığı, tanımlayıcı alanların silindiği ve Cumhurbaşkanı dahil tepe yönetime yapılan izinsiz erişimlerin izlerinin sistemden profesyonelce temizlendiği saptandı.

ski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)ski MASAK Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp ile kurum çalışanları Eda Aydoğan ve Güner Eke tutuklandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifade veren eski MASAK Başkanları Mürsel Ali Kaplan, İbrahim Hakkı Polat ve Osman Dereli suçlamaları reddetti. Log kayıtlarında Cumhurbaşkanı'nın T.C. kimlik numarasının çıkmasına ilişkin savunma yapan Osman Dereli, bu durumun bağış kampanyalarına katılan kişilerin hesaplarının sistem tarafından otomatik taranmasından kaynaklandığını, doğrudan ve kasıtlı bir sorgulama yapılmadığını ileri sürdü.

İZLERİ SİLEN İNÖNÜ AKGÜN ALP'Tİ

Sistemin kapatılmasının ardından 2 Eylül 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı kabine üyeleri hakkında EMİS sistemi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası girilerek usulsüz, yetkisiz ve casusluk amaçlı sorgulamalar yapıldığı belgelendi. Bu koruma kalkanının kaldırılması sürecini onaylayan bürokratın ise tutuklanan eski Başkan Yardımcısı İnönü Akgün Alp olduğu tespit edildi.

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