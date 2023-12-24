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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
24 Aralık 2023, Pazar

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24 Aralık günlük burç yorumları

KOÇ
Alacağınız kararlar be-raberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun.

BOĞA
Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.

İKİZLER
Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak.

YENGEÇ
Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.

ASLAN
Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.
Kendinizi taktir edebilirsiniz.

BAŞAK
Aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir.
İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.
Bu durum hoşunuza gidebilir.

TERAZİ
Akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler gündeme gelebilir.
Keyifli olmayacakmış gibi görünen ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir.

AKREP
Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir, hayatınıza katkılarını fark etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.

YAY
Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.
Vereceğiniz tepkiler çevrenize her zamankinden farklı gelebilir.

OĞLAK
Buaralar karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.
İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilirsiniz.

KOVA
Duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir. Hayallerinizi dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.

BALIK
Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.
Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz

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