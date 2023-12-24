Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Alacağınız kararlar be-raberinde hayatınıza yenilikler getirebilir. Bitenler ve başlayanlarla geçen hızlı günler geçirebilirsiniz ancak pozitifliğinizi koruyun.



BOĞA

Sosyal hayatınız ve arkadaşlık ilişkilerinizin en sevilen kişisi olabilirsiniz. Mesleki konularda öngörülü duruşunuz ve yaratıcı fikirleriniz ile taktir toplamayı başarabilirsiniz.



İKİZLER

Bugünlerde aldığınız kararların arkasında durmanız öz saygınızı arttırabilir. Neler başarabileceğinizi kendinize göstermeniz cesaretinizin de artmasına vesile olacak.



YENGEÇ

Özel günleri hatırlamak ve insanlara değer vermek adına olan doğal yetenekleriniz çevrenize doğal yollarla doğru insanların çekilmesine vesile olabilir.



ASLAN

Vurgulamak istediğiniz bazı konuları doğru kişilere vurgulayarak size olan tutumlarını değiştirmelerini sağlayabilirsiniz.

Kendinizi taktir edebilirsiniz.

BAŞAK

Aşk hayatınızda atacağınız adımlar hem cesaret hem de güven getirebilir.

İstikrarı elde tutmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.

Bu durum hoşunuza gidebilir.



TERAZİ

Akraba ziyaretleri gelenler ya da sizin gitmeniz gerekenler gündeme gelebilir.

Keyifli olmayacakmış gibi görünen ziyaretler beklemediğiniz kadar keyifli geçebilir.



AKREP

Ailenizle geçireceğiniz süre son derece ilham verici olabilir, hayatınıza katkılarını fark etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Küçük mutluluklar hissedeceksiniz.



YAY

Her konuda yeniliklere açık olmak ve yaşadıklarınıza kıymet vermeye başlamak için uygun bir gündesiniz.

Vereceğiniz tepkiler çevrenize her zamankinden farklı gelebilir.



OĞLAK

Buaralar karar almayı ilerleyen günlere bırakmak isteyebilirsiniz.

İş konusunda sizi gerçekçi tutum sergilemeye zorlayan sisteme direnebilirsiniz.



KOVA

Duygusal konularda net adımlar atmamanızda fayda var. Çalışmayı göze aldığınız niyetleriniz gerçekleşebilir. Hayallerinizi dile getirerek ön plana koyabilirsiniz.



BALIK

Dış görünüşünüzle ilgili değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz.

Bugüne kadar cesaret edemediğiniz değişiklikleri gerçekleştirebilir, kendinizde fark yaratabilirsiniz