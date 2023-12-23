Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

İyi hissedeceğiniz ve çevrenize de verimli olabileceğiniz bir gündesiniz. Niyetlerinizi eyleme dökerken zorlandığınız noktaları tek başınıza aşmayı tercih edebilirsiniz.

BOĞA

Bu aralar tamamen dinlemeye ve eğlenmeye vakit ayırmayı tercih edebilirsiniz.

Sosyal olarak olumlu bir günde olduğunuz için arkadaşlarınız tarafından çokça aranabilirsiniz.

İKİZLER

Bugünlerde dostlarınıza vereceğiniz ilham ve fikirler size iyi hissettirebilir ayrıca bugün bazı kişilere iyilik de yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Kararsızlıklarınızın bittiği ve kendinizi daha net hissettiğiniz bir günde olabilirsiniz. Günü ikiye bölebilir ilk yarısında tamamen işinize odaklanabilirsiniz.

ASLAN

Sosyal ortamlarda kendinizi göstermeyi tercih edebilirsiniz. İşiniz konusunda vizyonunuzu genişletecek yeni ilhamlarla dolabilir ve yeni planlamalar yapabilirsiniz.

BAŞAK

Sadece mantığınıza değil kalbinize de güvenmeyi seçip olaylara farklı çerçeveden bakabilmelisiniz.

Tarafsızlığınızı korumak isteyebilirsiniz, bunun için çaba gösterin.

TERAZİ

Sorumluluklarınızdan uzaklaşmak iyi gelebilir.

Kişisel gelişiminizin bir parçası da sorumluluklarınız olacağı için yapmak istediklerinizi planlarken bulabilirsiniz.

AKREP

Akşam saatleri çok düşünebilirsiniz.

Zamanınızı kendinize ayırmak, önceliklerinizi belirlemek isteyebilirsiniz.

Hayattan kendinizi biraz soyutlamak iyi gelecektir.

YAY

Bugünlerde kendinizi duygusal olarak hazır hissetmediğiniz konularda zorlamamalı ve sadece güvence ihtiyacınız üzerinden kararlar almamalısınız.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda atacağınız adımlar uzun vadeli ilişkiler getirebilir. İş konusunda kendinizi güzel girişimler içerisinde bulabilirsiniz.

KOVA

Özgür iradenizle adım atmak bugün oldukça önemli olacak. Kalbinize ve sezgilerinize kulak verin. Sosyal ortamlarda kendinizi güvende hissedebileceksiniz.

BALIK

Arkadaşlarınızla bir arada bulunmak, onlarla fikir alışverişi yapmak ve onlara zaman ayırmak size çok iyi gelebilir.

Özel hayatınızda bir hareketlenme olacaktır.