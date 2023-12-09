Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Bugünlerde size yeni bir yer görmek ya da farklı bir şeyi keşfetmek çok iyi gelebilir. Enerjinizin yakın olduğu kişilerle bir arada bulunmaya özen gösterin.

BOĞA

Araştırmacı yönünüz bilgi alma isteğinizin artması size oldukça iyi gelebilir. Sosyalleşmek için en uygun dönemdesiniz. Sağlık konusunda endişe edecek bir durum yok.

İKİZLER

Aşk konusunda ve hayatınızın diğer alanlarında daha çok eğlenceye yönelmek ve sorumluluklarınızdan bir nebze olsun uzaklaşmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ

Bugünlerde kendiniz için en iyi olana titizlikle yönelebilirsiniz.

Potansiyelinizin altında olan yerlerle çalışmamayı ve seçici olmayı da tercih edebilirsiniz.

ASLAN

Açılamadığınız karşı cins varsa duygularınızı zekanızla harmanlayarak ilginizi belli edebilirsiniz. Böylelikle risk almadan bir şeyleri açığa kavuşturma fırsatınız olur.

BAŞAK

Güvenceye ve ihtiyaçlarınızın karşılanmasına çok önem verebilirsiniz.

Özellikle yeni bir iş görüşmesi içerisindeyseniz bu noktada bir karar verebilirsiniz.

TERAZİ

Aşk konusunda partnerinizin rahat etmesini engelleyebilirsiniz.

İki kişilik bir oluşumun içerisinde olduğunuzu hatırlayarak hareket etmek ilişkiye sağlık getirecektir.

AKREP

Bugünlerde duygusallığınızı ve gerçek düşüncelerinizi karşı cinse göstererek dürüstlükten yana olduğunuz taktirde kazanacağınız bir gündesiniz.

YAY

Bu aralar bazı konularda liderliği elden bırakmayı tercih ettiğiniz taktirde oldukça rahat edebilirsiniz.

Bu içinize kapanmanıza vesile olmasın.

OĞLAK

Duygusal yüklerinizden arındığınız sürece başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.

İyi hissettiğiniz sürece başka insanlara da faydalı olabileceğinizin farkındasınız.

KOVA

Bugünlerde karakteristik özelliklerinizin güçlü olması ile beraber çevrenizdekilerden de aynı dostluğu istiyor ancak çoğu zaman bulamayabiliyorsunuz.

BALIK

Çevrenize yardım yapmadan önce yatırımınızı kendinize yapmayı tercih ediyorsunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekmekte.