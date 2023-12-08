Astrolog Binnur Sormageç

KOÇ

Küçük ve etkili çalışmalar sizi doğrudan bonuca götürecektir, başarı istekleriniz oldukça yoğun bir şekilde artabilir. Bugünlerde sosyallik size oldukça yakışıyor.

BOĞA

Bugünlerde özellikle işinizde attığınız cesurca adımlar sizinle birlikte çalışan kişilerin taktirini toplayabilir. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

İKİZLER

Başarmak istediklerinizi ya da planlamalarınızı ikiye bölmek beraberinde başarı fırsatını da arttıracaktır.

Aşk konusunda mutlu bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin.

YENGEÇ

Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir.

Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.

ASLAN

Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz.

Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.

BAŞAK

Bugünlerde aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz bu yüzden dengeyi kurmakta fayda var.

TERAZİ

Şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi bir şekilde kendinize çekebilirsiniz o yüzden düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.

AKREP

Yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.

Kendinizi farklı olan ile beslemeniz, yeni tecrübeler edinmeniz vizyonunuzu genişletebilir.

YAY

Bu aralar aşk hayatınızda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve bu tutumunuzu çekinmeden partnerinize de gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz.

OĞLAK

Bugünlerde aşk hayatınızda özgüven ve istikrarla ilerlemeniz partneriniz ya da karşı cinsin oldukça hoşuna gidebilir.Bir ilginiz varsa bu ilgi açığa çıkabilir.

KOVA

Bugün sadece sakin olmanız ve kaderin kendi yoluna gitmesine izin vermeniz gerekiyor.

Eğer bir tür geziye çıkmak istiyorsanız mutlaka bir çanta hazırlayın ve yola çıkın.

BALIK

Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi kolayca üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz.

Hayatınızda isteklerinizi gerçekleştirecek yollar araştırabilirsiniz.