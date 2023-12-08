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Astrolog Binnur Sormageç

ASTROLOG BİNNUR SORMAGEÇ

astroloji@takvim.com.tr
8 Aralık 2023, Cuma

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8 Aralık günlük yorumları

KOÇ
Küçük ve etkili çalışmalar sizi doğrudan bonuca götürecektir, başarı istekleriniz oldukça yoğun bir şekilde artabilir. Bugünlerde sosyallik size oldukça yakışıyor.

BOĞA
Bugünlerde özellikle işinizde attığınız cesurca adımlar sizinle birlikte çalışan kişilerin taktirini toplayabilir. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir gündesiniz.

İKİZLER
Başarmak istediklerinizi ya da planlamalarınızı ikiye bölmek beraberinde başarı fırsatını da arttıracaktır.
Aşk konusunda mutlu bir gün. Fırsatları iyi değerlendirin.

YENGEÇ
Sizden üst pozisyonda çalışan kişilerin ise sizin hakkınızdaki düşüncelerini geliştirmelerini sağlayabilir.
Zaman içerisinde güzel bir çalışma etkinliği oluşturabilirsiniz.

ASLAN
Duygularınızı kontrol altında tutmak isteyebilir ve realistik hedeflere yönelmeyi tercih edebilirsiniz.
Kırgınlıklarınız ve geçmişe takılmamaya çalışmalısınız.

BAŞAK
Bugünlerde aşk konusundaki şansınızla beraber iş veya diğer konularda ya dikkatsiz ya da ilgisiz olabilirsiniz bu yüzden dengeyi kurmakta fayda var.

TERAZİ
Şanslı olduğunuz için kaybettiğiniz şeyleri bulabilir ya da düşünce gücü ile istediklerinizi bir şekilde kendinize çekebilirsiniz o yüzden düşündüğünüze dikkat etmelisiniz.

AKREP
Yaratıcılığınıza etkisi olacak konularda çalışmalar yapabilirsiniz.
Kendinizi farklı olan ile beslemeniz, yeni tecrübeler edinmeniz vizyonunuzu genişletebilir.

YAY
Bu aralar aşk hayatınızda kendinizi iyi hissedeceğiniz ve bu tutumunuzu çekinmeden partnerinize de gösterebileceğiniz bir dönemdesiniz.

OĞLAK
Bugünlerde aşk hayatınızda özgüven ve istikrarla ilerlemeniz partneriniz ya da karşı cinsin oldukça hoşuna gidebilir.Bir ilginiz varsa bu ilgi açığa çıkabilir.

KOVA
Bugün sadece sakin olmanız ve kaderin kendi yoluna gitmesine izin vermeniz gerekiyor.
Eğer bir tür geziye çıkmak istiyorsanız mutlaka bir çanta hazırlayın ve yola çıkın.

BALIK
Enerjinizi yüksek tutmanız neticesinde ilgiyi kolayca üzerinizde toplamayı başarabilirsiniz.
Hayatınızda isteklerinizi gerçekleştirecek yollar araştırabilirsiniz.

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